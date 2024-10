Camila Rodrigues esbanja beleza natural em cliques na praia: 'Maravilhosa'

Curtindo as férias em Fernando de Noronha, a atriz Camila Rodrigues impressionou os seguidores ao postar fotos esbanjando beleza

Camila Rodrigues está curtindo alguns dias de descanso em Fernando de Noronha e arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos em meio ao cenário paradisíaco.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de cliques em que aparece esbanjando toda sua beleza natural ao surgir em uma praia usando um biquíni preto. "Noronha 2024", escreveu ela, acrescentando um emoji de coração.

Rapidamente a publicação recebeu diversos comentários. "Linda", disse uma seguidora. "Deusa", escreve outra. "Meu Deus, que beleza é essa?", falou uma fã. "Cada dia mais linda e maravilhosa!", elogiou outro.

Antes de viajar para Noronha, Camila aproveitou alguns dias em Maragogi, Alagoas, na companhia do herdeiro e do marido, Vinicius Campanario, e do filho deles, Bernardo, que fará dois anos em novembro. Na ocasião, a atriz divertiu os seguidores das redes sociais ao contar que não conseguiu tirar algumas fotos sensualizando de biquíni à beira da piscina, já que o herdeiro acabou invadindo o momento para brincar na água. "A mãe só estava tentando sensualizar, mas acho que não deu muito certo kkkkkk né Bernardo", escreveu ela ao mostrar as imagens.

Confira:

Camila Rodrigues se derrete ao mostrar o filho brincando na creche

Recentemente, Camila Rodrigues explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques do filho, Bernardo, de 1 aninho, na creche. Nas fotos postadas no feed do Instagram, o menino, fruto de seu relacionamento com Vinicius Campanario, aparece fazendo algumas atividades e se divertindo com os amiguinhos.

Ao receber as imagens da creche, a mamãe se derreteu. "Toda vez que a @crecheescolaprimeira me envia fotos eu derreto de tanto amor, olha quantas atividades legais, e as apresentações? Já teve circo, folclore, frutinhas, fantoches, entre várias outras. Lugar de amor", escreveu a artista na legenda da publicação. Veja as fotos!

