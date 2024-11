Camila Rodrigues encanta ao mostrar passeio com o filho, Bernardo

A atriz Camila Rodrigues encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos de um passeio que fez com o filho

CamilaRodrigues usou as redes sociais nesta terça-feira, 19, para dividir alguns cliques encantadores ao lado de seu filho, Bernardo, de dois aninhos, fruto de seu casamento com Vinicius Campanario.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a atriz aparece curtindo um passeio com o herdeiro no shopping. Aproveitando que os estabelecimentos já estão em clima de Natal, Camila e Bernardo tiraram uma foto com o Papai Noel e também andaram em um trem.

"Feriado com clima de Natal, eu amo", escreveu a artista na legenda da publicação. O Rio de Janeiro prolongou o feriado do dia 15 ao dia 20 de novembro por conta da Cúpula de Chefes de Estado e de Governo do G20, que acontece na cidade.

O mês, aliás, está sendo bastante divertido para Bernardo. É que no começo do mês, ele completou dois anos e ganhou uma festa temática dos papais. No Instagram, Camila mostrou os detalhes do evento em família, que teve como tema o 'Homem-Aranha', e se declarou para o menino.

"Meu filho, todas as vezes que te olho, eu vejo o milagre de Deus, eu agradeço tanto pela sua vida, pelo menino feliz e sorridente que você é. Poder comemorar o seu segundo ano de vida, com a nossa família, amigos é tão especial, foi um dia maravilhoso, você é a razão da minha vida. Esse ano não teve foto com ninguém, o homem aranha estava agarrado no vovô e não queria saber de ninguém rs, é meu filho, é lindo te ver crescer. Te amo", escreveu.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Rodrigues (@camilarodrigues11)

Camila Rodrigues chama atenção com cliques em Noronha

A atriz Camila Rodrigues chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques de sua viagem. Ela curtiu alguns dias em Fernando de Noronha.

Nas fotos publicadas em seu perfil oficial no Instagram, Camila aparece esbanjando beleza e ostentando seu corpo sarado ao surgir usando um biquíni sem alças e uma saída de praia, enquanto fazia poses em meio ao cenário paradisíaco. "Um amor chamado Noronha. Cacimba do Padre", escreveu a famosa na legenda da publicação, recebendo diversos elogios. Veja as fotos!

Leia também:Camila Rodrigues se derrete ao mostrar o filho brincando na creche: "Tanto amor"