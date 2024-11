Camila Rodrigues exibe detalhes da festa de aniversário do filho

A atriz Camila Rodrigues comemorou o aniversário de dois anos do filho, Bernardo, com uma festa temática ao lado da família

Camila Rodriguescomemorou o aniversário de dois anos do filho, Bernardo, com uma festa em família. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou alguns cliques da festa que teve como tema o 'Homem-Aranha'.

Para a festa, Bernardo usou uma roupa do personagem, já a mamãe surgiu com um vestido longo e rasteirinha. Ao mostrar os detalhes da comemoração, que contou com um bolo e doces personalizados, Camila homenageou o herdeiro.

"Meu filho, todas as vezes que te olho, eu vejo o milagre de Deus, eu agradeço tanto pela sua vida, pelo menino feliz e sorridente que você é. Poder comemorar o seu segundo ano de vida, com a nossa família, amigos é tão especial, foi um dia maravilhoso, você é a razão da minha vida", começou o texto.

Camila seguiu a homenagem contando que Bernardo ficou agarradinho com o vovô e não quis tirar foto com mais ninguém. "Esse ano não teve foto com ninguém, o homem aranha estava agarrado no vovô e não queria saber de ninguém rs, é meu filho, é lindo te ver crescer. Te amo", finalizou.

Bernardo é fruto do relacionamento de Camila Rodrigues com Vinicius Campanario. Os dois oficializaram a união em março do ano passado.

Confira:

Camila Rodrigues esbanja beleza natural em cliques na praia

Camila Rodrigues curtiu alguns dias de descanso em Fernando de Noronha e arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos em meio ao cenário paradisíaco.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de cliques em que aparece esbanjando toda sua beleza natural ao surgir em uma praia usando um biquíni preto. "Noronha 2024", escreveu ela, acrescentando um emoji de coração. Veja as fotos!

