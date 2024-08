Filha de Virginia surpreende ao revelar conteúdo de sua maleta; veja

Esperta! Filha de Virginia surpreende ao mostrar o que colocou dentro de sua maleta para ir ao parquinho; Maria Flor divertiu com sua atitude

A filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Flor, que é a caçula enquanto José Leonardo não chega, divertiu mais uma vez com seu jeito de ser. Sempre comendo e "boa de garfo", a pequena mostrou nesta quarta-feira, 07, que não perde tempo e se previne ao ter que sair de casa.

Fantasiada para ir ao parquinho, a herdeira da apresentadora do SBT e do cantor apareceu com uma maleta rosa na mão e surpreendeu ao revelar o que tinha dentro do acessório. Virginia Fonseca então brincou ao mostrar o que tinha dentro do objeto.

"É lápis de cor?", perguntou ela para a menina até abrir a bolsa e revelar o conteúdo. "Lápis de cor? Não, pão de queijo", exibiu a maleta cheia do lanchinho. Maria Flor ainda mostrou que tem ciúmes e não deixou os pais pegarem sua comida.

Nos stories, Virginia Fonseca sempre diverte ao mostrar a filha comendo ou pedindo comida. Nos últimos dias, Maria Flor começou na escola e surpreendeu ao se adptar muito rápido, querendo ficar o horário completo e pulando a adaptação.

Já a primogênita, Maria Alice, fez um escândalo ao ter que deixar o colégio. A mais velha surpreendeu ao dizer que não queria voltar para casa.

