Filha de Virginia e Zé Felipe surpreende ao 'proibir' atitude do pai

Filha caçula de Zé Felipe e Virginia Fonseca, Maria Flor divertiu ao 'chamar atenção' do cantor durante gravação de vídeo

Filha caçula de Zé Felipe e Virginia Fonseca, Maria Flor, de 1 aninho de vida, mostrou que apesar da pouca idade, já é bastante autêntica! Na noite de quarta-feira, 21, a pequena divertiu o pai com uma 'proibição' durante a gravação de um vídeo do cantor.

Na ocasião, Zé Felipe comentou com os seguidores que a herdeira não havia jantado direito. Assim que percebeu que estava sendo gravada, Maria Flor prontamente 'chamou atenção' do pai e pediu para que ele parasse.

"Não! Não quero foto não, não papai, não", declarou a caçula dos famosos, apontando o dedo para a câmera. Surpreso com a atitude da pequena, Zé Felipe caiu na risada. "Você pequenininha desse jeito querendo me dar uma dura?", questionou ele.

"Não, foto não", repetiu Maria Flor, tampando o rosto. Além da pequena, Zé Felipe e Virginia Fonseca também são pais de Maria Alice, de 3 aninhos, e José Leonardo, que chegará ao mundo em breve.

Recentemente, a influenciadora digital compartilhou um momento único de suas filhas. Em suas redes sociais, a apresentadora do SBT postou um vídeo da reação que a caçula teve com a irmã mais velha ao chegar da escola e encantou os internautas.

Isso porque, a mais nova mostrou ser apaixonada por Maria Alice ao perguntar por ela logo ao chegar em casa. Após se acostumar em um dia com a rotina da escola, Maria Flor chegou contente para abraçar a irmã, que faltou no colégio por estar doente.

A não chegou a fase que a floflo pede pra não gravar kkkkkkkkk ai não Maria Flor pic.twitter.com/4OYDxZqoBH — Letícia (@1leticias) August 21, 2024

Caçula de Virginia e Zé Felipe chama atenção após atitude em batizado

Virginia Fonseca (25) e Zé Felipe (26) encantaram os seguidores ao mostrar momentos do batismo de Gabriel (1), sobrinho e afilhado dos dois. No entanto, foi a caçula do casal, Maria Flor (1), que chamou a atenção dos fãs após uma atitude inusitada.

A pequena foi flagrada comendo um pão de queijo durante o batizado do pequeno bebê, filho de Mellody Barreto e William Gusmão, irmão de Virginia. No registro, a caçula da família brinca perto do altar da igreja em que a cerimônia aconteceu, enquanto come; confira mais detalhes!