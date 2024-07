Filha de Ticiane Pinheiro surge estilosa durante viagem em família

A apresentadora Ticiane Pinheiro encantou ao compartilhar uma foto ao lado de Manuella, Rafaella e Cesar Tralli durante viagem

Ticiane Pinheiro encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 22, ao compartilhar um novo clique de sua viagem em família.

A apresentadora viajou para Miami, nos Estados Unidos, ao lado do marido, Cesar Tralli, e da filha caçula, Manuella, de cinco anos, para comemorar o aniversário da primogênita, Rafaella Justus, que completou 15 anos neste último domingo, 21.

Na foto publicada no feed do Instagram, Ticiane aparece com o marido e as filhas em um restaurante e na legenda da publicação, ela mandou um recado aos fãs. "Minha Família. Nosso bom dia para vocês! Que seja uma semana abençoada", escreveu a famosa.

Para o passeio, Manuella surgiu toda estilosa com óculos escuros, assim como o papai e a irmã mais velha, e acabou roubando a cena. "Olha a Manuzinha de óculos… tá mocinha", disse um seguidor. "Manu, que sorriso lindo", falou outra. "Família linda. Manu está um charme com esse óculos de sol", escreveu uma fã.

Além de Tici e Tralli, Rafaella comemorou o aniversário com o pai, Roberto Justus, a madrasta, Ana Paula Siebert, e a irmã, Vicky, de quatro anos. Durante a celebração, Ana mostrou sua filha e Manuella "aproveitando a noitada" com um "drink". As meninas aparecem na imagem dividindo um suco de morango. "Amigas de bons drinks. Suco de morango", brincou.

Confira:

Ticiane Pinheiro curte o dia no zoológico com a filha caçula

No último dia 15, Ticiane Pinheiro decidiu fazer um passeio diferente com a filha caçula, Manuella, de cinco anos. A apresentadora levou a herdeira para passar o dia no Zoológico de São Paulo e mostrou como elas se divertiram.

Em seu perfil no Instagram, a mulher do jornalista Cesar Tralli e a pequena aparecem alimentando e bem próximas de alguns animais, além disso, elas também brincaram em um espaço com dinossauros. "Que delícia passar o dia no Zoo de SP! Me encantei com a diversidade de espécies e a beleza do lugar. Um passeio que recomendo para todos que amam a natureza", disse a famosa ao falar sobre o passeio com Manuella. Confira a publicação!