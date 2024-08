Daiana Garbin se emociona ao falar de câncer raro de filha com Tiago Leifert

Durante evento em São Paulo, Daiana Garbin se emocionou ao falar de filha com Tiago Leifert, que enfrenta câncer raro: "Difícil conter as lágrimas"

Nesta quinta-feira, 8, Daiana Garbin não conteve a emoção ao falar de sua filha com Tiago Leifert, Lua, de 3 anos. Durante evento realizado em São Paulo, ela confessou que precisa segurar o choro ao fazer atividades comuns com a pequena, que luta contra o retinoblastoma, um raro câncer ocular.

"Toda vez que levo minha filha ao teatro, ao cinema, é difícil conter as lágrimas", disse Daiana, que se tornou palestrante após o diagnóstico de Lua, aos 11 meses, e realiza campanhas sobre a conscientização da doença ao lado de Tiago.

A jornalista ainda ressaltou que o retinoblastoma é uma doença muito perigosa, confessando que ainda existem medos em sua cabeça. "Por conhecer a doença e ter noção de como ela é perigosa,ainda tenho medo. Nos primeiros meses entrei no estado de negação. Eu não queria acreditar. A ficha só caiu quando a Lua começou a fazer quimioterapia", desabafou.

"No Natal do ano passado, tive a maior sensação de gratidão que uma mãe pode ter: ao levar minha filha para ver, pela primeira vez, o Papai Noel, na praça de alimentação de um shopping perto de casa", compartilhou Daiana, emocionada.

