Filha de Tata Werneck e Rafa Vitti encanta ao surgir fantasiada de princesa

Quem aguenta? Filha de Tata Werneck e Rafa Vitti passa dos limites da fofura ao surgir com fantasia de Branca de Neve ao lado dos pais; veja

A filha de Tata Werneck e Rafa Vitti, Clara Maria, de quatro anos, encantou ao surgir ao lado dos pais nesta sexta-feira, 26, em fotos publicadas na rede social da humorista. Curtindo a companhia de seus amores, a atriz surgiu agarradinha com a herdeira e falou sobre o look da pequena.

Roubando a cena com sua fofura e estilo, a garota não passou despercebida ao apostar na roupa de Branca de Neve. De princesa, Clara Maria esbanjou todo seu charme e Tata Werneck falou sobre o momento da família que resolveu compartilhar com os internautas.

"Hoje conheci a Branca de Neve. Apesar de muito famosa ela é muito humilde e tira foto com fãs. Nosso grude da manhã", brincou ela sobre ter tido a oportunidade de estar com a princesa no momento de folga.

Nos comentários, os internautas admiraram o trio. "Uma família que no começo ninguém deu nada e hoje é TUDO", falaram sobre o casal ter se unido e ter tido uma filha. "A família mais linda desse país. Quem discordar, discorde aí do conforto do seu lar", opinaram.

Ainda nesta quinta-feira, 25, Tata Werneck encantou ao resgatar uma série de cliques com os dois. A famosa aproveitou o clima de tbt na rede social para relembrar os momentos especiais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Tata Werneck expõe fase difícil no casamento com Rafa Vitti

Tata Werneck abriu o coração e relembrou uma fase difícil de seu casamento com Rafa Vitti durante sua participação no 'Conversa com Bial', na Globo. Com sinceridade, a humorista revelou que o casal enfrentou uma crise durante a pandemia e explicou como conseguiram superar os desafios juntos.

Enquanto conversava com Pedro Bial sobre sua vida pessoal, Tata revelou se pensa em aumentar a família, além de relembrar que já viveu dificuldades em seu casamento no passado: "Em um momento do relacionamento vivemos uma crise, justamente porque tínhamos perdido a conversa, mas não perdeu a pu**ria”, ela brincou. Saiba mais o que ela disse aqui.