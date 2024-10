Simone surge no hospital com a filha, Zaya. Saiba o que aconteceu

Filha de Simone Mendes e Kaká Diniz, a pequena Zaya, de 3 anos, está internada em um hospital. Entenda o que aconteceu com a criança

A cantora Simone Mendes surpreendeu seus fãs nesta terça-feira, 8, ao revelar que sua filha caçula, Zaya, de 3 anos, está internada em um hospital. Nos stories do Instagram, ela mostrou fotos no quarto hospitalar enquanto cuida da herdeira em meio ao tratamento.

Procurada pela CARAS, a assessoria de imprensa da artista contou que Zaya foi diagnosticada com Covid-19 e Influenza B. “Ela está bem melhor e logo estará em casa”, informaram.

Por sua vez, o pai da criança, o empresário Kaká Diniz, também falou sobre o estado de saúde da filha por meio do Instagram. “Nossa pequena pegou Covid e Influenza B ao mesmo tempo… Mas já está sendo tratada e hoje está bem melhor que ontem! Graças a Deus, ela está reagindo rápido e recuperando logo para voltarmos para casa o quanto antes”, disse ele.

Vale lembrar que Simone e Kaká também são pais de Henry, de 10 anos.

Simone curte festa do filho de Simaria

As cantoras Simone e Simaria reapareceram juntas no dia 29 de setembro de 2024. Simaria reuniu a família na festa de aniversário de seu filho caçula, Pawel, que completou 9 anos de vida. Assim, durante a festa, as irmãs fizeram questão de posarem juntas em foto com os filhos das duas.

Simone apareceu sorridente ao lado dos filhos Henry e Zaya. Por sua vez, Simaria também surgiu na mesma foto com Pawel e Giovanna. Além disso, elas também posaram com a mãe e o irmão.

As duas evitaram aparições juntas desde que encerraram a dupla em agosto de 2022. Discretas, elas frequentavam eventos de família, mas não eram fotografadas juntas. Há pouco tempo, Simaria até fez uma participação no show de Simone e imagens do momento viralizaram na internet. Porém, neste domingo, elas mostraram que estão bem e felizes em família.