A atriz Claudia Raia usou seu perfil no Instagram para compartilhar um registro fofo de seu filho Luca, fruto do seu casamento com o ator Jarbas Homem de Mello. Na imagem compartilhada nos stories, o pequeno, que está com 1 ano e 7 meses, aparece na escola.

Ele veste um uniforme branco e vermelho, dentro de um brinquedão, olhando para o horizonte. "Coisa linda na escolinha, pensando na vida", escreveu a artista na publicação. Veja:

Filho de Claudia Raia (Reprodução/Instagram)

Claudia Raia lembra momento inusitado durante parto do caçula: "Eu sonhei"

A atriz Claudia Raia deu à luz seu terceiro filho, Luca, em fevereiro do ano passado, quando tinha 55 anos. E em entrevista para Cissa Guimarães no Sem censura, da TV Brasil, ela relembrou um momento inusitado que viveu durante o parto de seu filho com o ator Jarbas Homem de Mello.

"Eu olho para ele todo dia e digo: "Como é que eu fiz essa criança?"... Ele é um milagrinho. Eu sonhei que ele nascia sob aplausos, e contei para a minha médica, que respondeu: "Vamos transformar esse sonho em realidade." Ele nasceu sob aplausos, com 15 pessoas na sala de cirurgia, porque era uma situação de risco. O anestesista quase infartou. O medo era enorme porque, com 55 anos, ter um bebê é algo muito improvável. E ele nasceu, saudável e lindo", recordou.

A atriz contou ainda que, antes de saber que estava grávida, chegou a realizar algumas atividades consideradas de risco. "Viajei com Enzo e Sofia (seus outros filhos), mergulhei, carreguei bolsa pesada. Postei até um vídeo pulando de uma plataforma, se não me engano. Estava bem louca, e já estava grávida, com peito grande, que eu nunca tive", detalhou.

Vale lembrar que além de Luca, Claudia Raia já é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, frutos de seu antigo relacionamento com o ator Edson Celulari.