Claudia Raia, aos 55 anos, deu à luz seu terceiro filho, Luca, em fevereiro do ano passado. Em entrevista, ela relembrou um momento inusitado do parto

A atriz Claudia Raia deu à luz seu terceiro filho, Luca, em fevereiro do ano passado, quando tinha 55 anos. E em entrevista para Cissa Guimarães no Sem censura, da TV Brasil, ela relembrou um momento inusitado que viveu durante o parto de seu filho com o ator Jarbas Homem de Mello.

"Eu olho para ele todo dia e digo: "Como é que eu fiz essa criança?"... Ele é um milagrinho. Eu sonhei que ele nascia sob aplausos, e contei para a minha médica, que respondeu: "Vamos transformar esse sonho em realidade." Ele nasceu sob aplausos, com 15 pessoas na sala de cirurgia, porque era uma situação de risco. O anestesista quase infartou. O medo era enorme porque, com 55 anos, ter um bebê é algo muito improvável. E ele nasceu, saudável e lindo", recordou.

A atriz contou ainda que, antes de saber que estava grávida, chegou a realizar algumas atividades consideradas de risco. "Viajei com Enzo e Sofia (seus outros filhos), mergulhei, carreguei bolsa pesada. Postei até um vídeo pulando de uma plataforma, se não me engano. Estava bem louca, e já estava grávida, com peito grande, que eu nunca tive", detalhou.

“Eu acho que você não é a mesma mãe para cada filho” - @‌ClaudiaRaia fala sobre maternidade no #SemCensura. 💙 pic.twitter.com/etheQwT7qw — TV Brasil (@TVBrasil) August 21, 2024

Claudia Raia mostra rostinho do terceiro filho, Luca

A atriz anunciou o nascimento do herdeiro com uma publicação no Instagram. Na época, ela escreveu: "Luca chegou iluminando a noite de sábado! Ele chegou por aqui no dia 11 de fevereiro, já reivindicando seu espaço. Nós demos passagem. O mundo, desde então, tem um novo colorido para nossa família. Estamos transbordando de felicidade e amor! Bem-vindo, Luca".

Vale lembrar que além de Luca, Claudia Raia já é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, frutos de seu antigo relacionamento com o ator Edson Celulari. Veja como foi: