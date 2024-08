Filho caçula de Claudia Raia esbanja sorrisão em nova foto

A atriz Claudia Raia explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar uma nova foto do filho caçula, Luca, dando um sorriso encantador

A atriz Claudia Raia encantou seus seguidores com uma nova foto do seu filho caçula, Luca, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello. A estrela registrou o bebê sorridente em seu berço e explodiu o fofurômetro das redes sociais.

Na imagem, Luca surgiu com um look confortável e quentinho e segurando a sua chupeta enquanto dava um sorriso para a mamãe. “Nossos domingos”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram o momento em família. “Que lindeza esse sorriso”, disse um seguidor. “Coisa mais linda desse mundo”, afirmou outro. “Esse sorriso ilumina uma cidade inteira”, declarou mais um.

Claudia Raia deixou a Globo após 40 anos

No dia 1 de julho de 2024, Claudia Raia anunciou o fim do seu contrato fixo com a Rede Globo, após 40 anos. Em sua conta no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo em que relembra diversas personagens que interpretou na tela da emissora e fez uma despedida emocionante.

"Quantas vidas cabem em 40 anos? Quantas histórias podem ser vividas em 40 anos? Quantas pessoas você pode ser em 40 anos? Eu fui muitas. Fui mocinha, vilã, amei, fui amada, odiei e fui odiada. Viajei a outras épocas, vivi de tudo um pouco. E sendo tudo isso, me tornei a prima, a amiga, a irmã, a tia. Me tornei íntima de milhões de pessoas", começou ela.

Em seguida, a atriz contou que agora terá contrato por obra. "Tudo isso pela tela da TV Globo. Lancei tendência, entrei nos Trending Topics, virei meme. Neste ano, das nossas bodas de esmeralda, decidimos abrir nosso relacionamento. Vou viver outras histórias sempre sabendo que na TV Globo eu tenho uma casa". Claudia chegou a se emocionar e ficar com a voz embargada. "É o lugar onde aprendi tudo de teledramaturgia. Onde fiz amigos, uma vida inteira, ganhei filhos que a teledramaturgia me deu, uma família que segue ao meu lado até hoje. Onde fui tão feliz, mas o mundo mudou, o mercado mudou, e eu entendo isso completamente, como alguém que ama mudanças e novidades".

Para concluir, ela fez questão de agradecer à Rede Globo. "Eu estou muito animada pelo que vem nesse novo momento, nesse novo caminho. Não é um adeus, é um até logo. Daqui a pouco eu estou de volta nas telas da TV Globo para contar novas histórias, para criar novos memes, novos bordões, para continuar fazendo parte da história da TV brasileira. Obrigada por tanto, TV Globo, e até daqui a pouco".

Na legenda da publicação, Claudia ressaltou que ainda será vista muitas vezes na tela da Globo. "Quantas histórias podem ser vividas em 40 anos? Muitas! Obrigada TV Globo por fazer parte da minha vida, foram tantos aprendizados, sonhos realizados, amigos e filhos que ganhei da teledramaturgia! Só tenho motivos para celebrar, foram muitas conquistas pessoais e profissionais. Daqui a pouco estou de volta, isso não é um adeus! É um até logo".