O apresentador Cesar Tralli se derreteu ao compartilhar uma foto de sua filha com Ticiane Pinheiro, a pequena Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos. Nesta quinta-feira, 12, o jornalista usou seu perfil no Instagram para mostrar um momento fofo da herdeira.

Na imagem publicada nos stories do Instagram, a pequena aparece exibindo um coração que montou com brinquedos. Na legenda, o jornalista escreveu: "Te amo, filha". E adicionou um emoji de coração e outro de carinha apaixonada. Veja:

Filha de Cesar Tralli (Reprodução/Instagram)

Mais cedo, o apresentador mostrou como faz para manter a sua família próxima dele mesmo quando não está em casa. No Rio de Janeiro para cobrir William Bonner no Jornal Nacional, o âncora do Jornal Hoje postou uma foto de um porta-retrato com uma foto de sua família. "Meus amores", escreveu o apresentador ao exibir o objeto. Veja a foto!

Ticiane Pinheiro encanta ao mostrar nova foto com César Tralli e as filhas

Recentemente, apresentadora Ticiane Pinheiro encantou os seguidores ao compartilhar em suas redes sociais novas fotos em família. Nos stories no Instagram, a comunicadora mostrou o momento em que retornava para São Paulo junto com as filhas, Rafaella Justus e Manuella Tralli, e o marido, César Tralli.

Em um vídeo publicado, ela mostrou a família no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e, em tom bem-humorado, brincou com o fato de estarem atrasados para o voo. "Calmas, tranquilas, como quem está com a vida ganha", se divertiu ela, exibindo as herdeiras andando de mãos dadas.

Em seguida, a apresentadora do 'Hoje em Dia', da Record TV, compartilhou fotos especiais de todos reunidos, pouco antes de embarcar. "Amo muito", declarou Ticiane Pinheiro na legenda. Já dentro da aeronave, a jornalista posou sorridente ao lado de Manuella e Rafaella. Veja os registros!