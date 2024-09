Ticiane Pinheiro encanta ao mostrar nova foto com César Tralli e as filhas

A apresentadora Ticiane Pinheiro registrou um momento especial em família ao lado de César Tralli e das filhas, Rafa Justus e Manuella

A apresentadora Ticiane Pinheiro encantou os seguidores na noite de domingo, 8, ao compartilhar em suas redes sociais novas fotos em família. Em seus stories no Instagram, a comunicadora registrou o momento em que retornava para São Paulo junto com as filhas, Rafaella Justus e Manuella Tralli, e o marido, César Tralli.

Ticiane filmou a família no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e, em tom bem-humorado, brincou com o fato de estarem atrasados para o voo. "Calmas, tranquilas, como quem está com a vida ganha", se divertiu ela, exibindo as herdeiras caminhando de mãos dadas.

Em seguida, a apresentadora do 'Hoje em Dia', da Record TV, publicou imagens especiais de todos reunidos, pouco antes de embarcar. "Amo muito", declarou Ticiane Pinheiro na legenda. Já dentro da aeronave, a jornalista posou sorridente ao lado de Manuella e Rafaella.

Ticiane Pinheiro mostra fotos em família - Reprodução / Instagram

Recentemente, Tici compartilhou com o público alguns registros em família na festa especial de 15 anos da primogênita. Rafa Justus, fruto de seu antigo casamento com o empresário Roberto Justus, celebrou o novo ciclo de vida em um evento belíssimo em São Paulo, no dia 30 de agosto.

A apresentadora entrou no clima do Dia do Irmão e realizou uma homenagem para Kiki Pinheiro, Jô Pinheiro e Fernando Pinheiro. Aproveitando a reunião do trio e de outros familiares na festa de Rafaella, Ticiane Pinheiro a famosa usou os cliques do evento para fazer uma declaração.

Ticiane Pinheiro mostra atitude de Rafa Justus com presentes de festa

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, precisou trocar alguns presentes que ganhou na sua festa de 15 anos, que aconteceu em um hotel de luxo em São Paulo. Nos últimos dias, a mãe da adolescente compartilhou uma foto da jovem no Shopping Iguatemi segurando algumas sacolas de grifes famosas.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Ticiane compartilhou uma foto em que a herdeira aparece sorridente ao segurar uma bolsa da Valentino e outra da Hermés. Na legenda, detalhou: "Ontem foi dia de trocar os [presentes] que minha princesa ganhou!"; confira mais detalhes!