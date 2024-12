Bruna Biancardi exibe momento encantador de Mavie e Davi, filhos de Neymar

Que amor! Bruna Biancardi filmou um momento divertido entre Mavie, sua filha com Neymar, e Davi Lucca, primogênito do jogador

Bruna Biancardi encantou os seguidores ao compartilhar novos registros da pequena Mavie, sua filha de 1 ano com Neymar Jr, em um momento divertido com o irmão mais velho, Davi Lucca. Por meio dos stories no Instagram, a influenciadora e modelo filmou o primogênito do jogador de futebol arrancando risadas da pequena.

Davi, que reside em Madri, na Espanha, com a mãe, Carol Dantas, desembarcou no Brasil recentemente para as festas de fim de ano. Na noite de sexta-feira, 20, os dois marcaram presença em uma festa de confraternização junto com Bruna Biancardi e outras amigas.

A namorada de Neymar Jr dividiu com o público detalhes do banquete que encomendou para receber o grupo, com doces, tábuas de frios e bebidas sofisticadas. A celebração, inclusive, aconteceu na casa onde a influenciadora está hospedada com a família.

Vale lembrar que Bruna Biancardi e Neymar residem atualmente na Arábia Saudita com a filha do casal. Ela e a pequena Mavie se mudaram para o país para fazer companhia ao atleta, que joga no Al-Hilal.

Além de Davi Lucca, de 13 anos, e Mavie, o jogador de futebol brasileiro também é pai de Helena, de 5 meses de vida, fruto de uma relação com a modelo Amanda Kimberlly.

Confira os registros de Mavie com Davi Lucca:

Bruna Biancardi revela detalhes de decoração natalina luxuosa em mansão

Recentemente, a influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi usou as redes sociais para dividir com os seguidores novos detalhes da decoração luxuosa natalina feita na mansão de Neymar Jr em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Por meio de seus stories no Instagram, Bruna compartilhou algumas fotos da área externa da residência, que conta com diversas árvores de Natal com pisca-pisca, balões vermelhos, enfeites de soldadinhos e caixas com bolas decorativas. Além disso, ela também mostrou o jardim repleto de luzes, responsável por iluminar todo o local; confira detalhes!

