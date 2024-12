Bruna Biancardi se junta a ex de Neymar para confraternização de amigas

A atual de Neymar Jr., a modelo Bruna Biancardi e a ex do jogador, a influenciadora Carol Dantas, se reúnem para confraternização de fim de ano

A influenciadora digital Bruna Biancardi, que está no Brasil para as festas de fim de ano, se reuniu com as amigas para uma confraternização nesta sexta-feira, 20. Entre as convidadas da modelo que compareceram à ocasião estava Carol Dantas, ex do jogador de futebol Neymar Jr., e mãe do filho mais velho do craque, Davi Lucca, de 13 anos. Nos stories, as amigas dividiram registros do momento.

Bruna exibiu o banquete que encomendou para receber o grupo, com doces, tábuas de frios e bebidas sofisticadas. A celebração aconteceu na casa da influencer. Bruna estava na Arábia Saudita, país em que vive com Neymar e com a filha, Mavie, de um ano, desde que o craque foi contratado pelo time do Al-Hilal.

Seguindo as tradições de fim de ano, as amigas foram vestidas com roupas brancas e fizeram um "amigo secreto ladrão", onde as participantes poderiam pegar o presente das outras se gostassem. Bruna registrou o momento onde Carol ganhou um kit de xícaras com detalhes em rosa e dourado.

Além de Carol, com quem Bruna já mostrou ter uma relação próxima, a influencer também convidou a irmã, Bianca Biancardi, que ficou conhecida nas redes sociais depois de criticar o cunhado em meio à polêmica de traição do craque, quando Bruna estava grávida de Mavie.

Confira, abaixo, os registros:

Bruna Biancardi se junta a ex de Neymar, Carol Dantas, em confraternização de amigas - Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi divide detalhes de decoração natalina na mansão

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi usou as redes sociais para dividir com os seguidores novos detalhes da decoração luxuosa natalina na mansão de Neymar Jr em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O casal deve, possivelmente, passar a data comemorativa ao lado dos familiares no Brasil.

Bruna compartilhou algumas fotos da área externa da residência, que conta com diversas árvores de Natal com pisca-pisca, balões vermelhos, enfeites de soldadinhos e caixas com bolas decorativas. Além disso, ela também mostrou o jardim repleto de luzes, responsável por iluminar todo o local. Confira!

