Os vestidos da festa de 15 anos de Gi Alparone; saiba todos os detalhes

A festa de 15 anos de Gi Alparone aconteceu em grande estilo e a atriz contou em exclusiva para a CARAS como foi a escolha dos três vestidos; veja

A festa de 15 anos de Gi Alparone, atriz de grande sucesso do canal de Luccas Neto, aconteceu no dia 24 de julho, no Rio de Janeiro. Cheia de estilo e brilho, a intérprete de Gi Aventureira chamou a atenção ao usar três vestidos, todos de cor vermelha. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, ela falou sobre a escolha.

Apesar de ter decidido fazer o evento apenas um mês antes, o resultado de tudo impressionou. Após acordar um dia inspirada, Gi Alparone escolheu o tema de "beijinhos", bordão de sua personagem no canal, e apostou na cor da Aventureira e que também é a sua favorita: o vermelho.

"Acho que toda menina que sonha em fazer 15 anos já tem a ideia do seu vestido da valsa na cabeça, e eu também tinha uma ideia que seriam todos vermelhos, que é a minha cor favorita! O primeiro que eu decidi foi o da valsa que foi um vestido cheio de brilho, muitos brilhos mesmo e vermelho! Ficou lindo, atrás longo e na frente curtinho, não é um vestido tradicional, até porque a festa não foi tradicional de 15 anos, então não dava para colocar um vestido todo tipo de princesa", falou sobre como foi pensado o look que colocou para dançar a valsa.

Veja o vestido da valsa de Gi Alparone:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gi💋 (@gialparone)

Primeiro vestido da festa de Gi Alparone

Para abrir a festa, Gi Alparone elegeu um modelo cheio de atitude e nada discreto, que ainda foi combinado com botas vermelhas. "O primeiro vestido foi um cheio de plumas, que eu estava querendo um evento para usar um assim, e pensei, nossa, super moderno, né? É ele", comentou sobre a decisão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gi💋 (@gialparone)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gi💋 (@gialparone)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gi💋 (@gialparone)

O terceiro vestido da festa de Gi Alparone

O terceiro usado em sua festa foi outro curtinho e cheio de atitude para brilhar muito na balada. "E o último eu queria um vestido que mexesse bastante pra eu abrir a pista e curtir o resto da noite, então, teve um pouquinho de pluma no finalzinho do vestido, a gente quis fazer essa ligação do primeiro para o último, mas foi um vestido cheio de franja vermelha, o vestido balançava muito, ficou lindo. Então, os três vestidos ficaram lindíssimos, foi maravilhoso", declarou sobre as escolhas dos looks.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gi💋 (@gialparone)

Festa de 15 anos de Gi Alparone

Além dos vestidos serem inspirados em sua personagem, a decoração da festa também foi. O espaço foi todo decorado em vermelho e com detalhes de beijos. Inclusive, o bolo e doces também seguiram o tema por completo. Veja as fotos da festa aqui.