Gi Alparone, do canal de Luccas Neto, faz festão de 15 anos luxuoso

Com tema inspirado em sua personagem do canal de Luccas Neto, atriz Gi Alparone comemora seus 15 anos com festa luxuosa; veja as fotos

A atriz Gi Alparone, fenômeno entre o público infantil no YouTube, celebrou a chegada de seus 15 anos com uma grande festa. Nesta quarta-feira, 24, aconteceu o evento na boate Vitrinni, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e contou com a presença de vários famosos como Luccas Neto.

Queridinha do canal do irmão de Felipe Neto, a jovem escolheu a decoração e seus três looks inspirados em sua personagem do canal, a aventureira Gi, que usa o figurino vermelho do amor e manda beijinhos.

O espaço foi todo decorado em vermelho e com o desenho de beijos. O bolo seguiu o tema e também foi confeccionado no estilo. A aniversariante então roubou a cena ao aparecer primeiro com um vestido também vermelho, todo em plumas e com botas até o joelho.

Gi Alparone ainda usou um look para dançar a valsa com seus familiares e Luccas. O modelo escolhido foi um vestido sem alça, todo brilhante e o glamour não parou por aí, porque a atriz ainda colocou uma roupa para se jogar na balada, toda brilhante e com franjas.

Em sua rede social, a integrante do canal de Luccas Neto ainda compartilhou detalhes de várias lembrancinhas personalizadas que foram dadas aos convidados. Bolsinhas, necessaires, chinelos e muito mais estavam disponíveis no local.

Veja as fotos do aniversário de Gi Alparone:

Gi Alparone com Luccas Neto e a esposa dele, Jessi Diehl, e o filho mais velho deles, Luke Neto - FOTOS: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS

