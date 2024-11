Rafaella Justus chama atenção ao surgir com look de academia

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, chamou a atenção ao postar uma foto após realizar seu treino na academia

RafaellaJustus, que está com 15 anos, mostrou que está focada em sua vida fitness. Nesta quinta-feira, 28, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus chamou a atenção ao compartilhar uma foto após ir para a academia.

Nos Stories do Instagram, a jovem postou uma foto no espelho do elevador, em que aparece usando uma calça legging e um top preto. Na publicação, Rafa confessou que estava com preguiça de ir treinar, mas não deixou isso a impedir de ir para a academia, pois segundo ela, o local é sua "terapia do momento".

"Tava com preguiça hoje, mas não deixei de ir treinar! Minha terapia do momento! Não pulo nenhum dia", escreveu a jovem da legenda.

Rafaella tem o costume de mostrar sua rotina de exercícios para os seguidores das redes sociais. Recentemente, ela compartilhou um pouco do seu treino de perna e chamou a atenção ao surgir usando um macacão todo preto e um tênis branco.

Confira:

Rafaella Justus posta foto no espelho - Foto: Instagram

Ticiane Pinheiro curte momento especial com Rafaella Justus

A jornalista e apresentadora Ticiane Pinheiro aproveitou o feriado de quarta-feira, 20, em um passeio com a filha mais velha, Rafaella Justus. Por meio de suas redes sociais, a comunicadora contou que as duas curtiram um 'dia das meninas', algo que acontece raramente.

Além de passarem pelo shopping, Ticiane e Rafaella também almoçaram em um restaurante. Esbanjando beleza e alegria, mãe e filha não esconderam o quanto adoraram o momento especial entre elas.

"Depois de almoçar, estamos dando uma volta no shopping. E hoje vai chover, porque estamos tendo o ‘dia das meninas’ que nunca temos. É verdade, geralmente está a Manu [filha caçula], o César [Tralli, esposo de Tici]", relatou a apresentadora do 'Hoje em Dia', da Record TV. Confira a publicação!

