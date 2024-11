Paolla Oliveira impressiona ao mostrar treino pesado: 'Corpo e a mente ativos'

A atriz Paolla Oliveira chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo realizando vários exercícios

Paolla Oliveira impressionou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 29, ao compartilhar um vídeo mostrando um pouco dos seus treinos intensos.

A atriz, que namora o cantor Diogo Nogueira, publicou um vídeo em que aparece realizando vários exercícios, na academia e também ao ar livre, e aproveitou para fazer uma reflexão sobre como é importante praticar atividade física para se sentir viva.

"Estar em movimento me deixa viva. É a minha forma de me animar, cuidar de mim e manter o corpo e a mente ativos. Me exercitar, da maneira que for, me conecta de uma forma não óbvia comigo, porque, muitas vezes, primeiro me permito o exercício, o movimento, a aula de dança nova, e só depois experimento a sensação de disposição e prazer que isso traz. É igual na vida: às vezes, a gente precisa se permitir primeiro para ter boas e novas sensações! Mais alguém se sente assim?", escreveu a famosa na legenda.

Os seguidores se manifestaram nos comentários. "Amo fazer atividades físicas!", confessou uma internauta. "A saúde de milhões", afirmou outra. "Essa mulher é demais. Sou fã", elogiou uma seguidora. "Você é inspiração!", falou uma fã.

Paolla Oliveira ostenta corpaço em dia de praia

No último dia 22, Paolla Oliveira chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns registros mostrando como aproveitou a sua folga. A atriz decidiu ir para uma praia no Rio de Janeiro e não deixou o tempo nublado atrapalhar o seu momento de lazer.

Nas imagens postadas no feed do Instagram, a famosa ostentou seu corpaço ao surgir usando um biquíni nude. "Praia é o dia que dá. Vai nublado mesmo", escreveu Paolla na legenda, recebendo vários elogios nos comentários. Veja a publicação!

