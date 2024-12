Gracyanne Barbosa choca ao mostrar físico musculoso com veias marcadas

Musa fitness, Gracyanne Barbosa choca ao revelar situação atual de seu corpo; influenciadora impressionou com veias evidentes

A influenciadora digital Gracyanne Barbosa sempre impressiona ao mostrar seu físico muito sarado e nesta segunda-feira, 02, não foi diferente ao postar um vídeo se exibindo com um look de ginástica na academia.

Usando cropped e shortinhos, a famosa deixou à mostra suas pernas mega torneadas e chocou com a situação delas novamente. Nos últimos dias, ela já havia chamado a atenção com os músculos intensos da região e, dessa vez, impressionou com a pele bem fina e veias em evidência.

"Existe o querer… e o fazer. Apenas faça. Seja DISCIPLINADO", compartilhou a musa fitness a frase motivacional. Nos comentários, os internautas ficaram admirados com o shape da artista. "Treina muito! Corpo perfeito!", elogiaram. "Quer perna? Toma", brincaram.

Nos últimos dias, com o lançamento da série documental de Belo no Globoplay, Gracyanne Barbosa deu o que falar com seu depoimento sobre o fim do casamento com o cantor em abril deste ano. Em sua aparição, ela revelou o real motivo pelo qual a união terminou.

Confira o físico de Gracyanne Barbosa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa rebate críticas após expor compulsão de Belo

A musa fitness Gracyanne Barbosa participou do documentário Belo, Perto Demais da Luz, do Globoplay, e contou que o cantor Belo mente compulsivamente. Contudo, alguns internautas criticaram as falas da influencer na série, que estreou nesta quinta-feira, 28.

Em um dos comentários, uma internauta disse: “20 anos juntos, só deixou de prestar agora… valeu.” A influenciadora fitness devolveu: “Não falei que não presta; tem milhares de qualidades, mas tem compulsão pela mentira". Outra pessoa afirmou: “Ela traiu o cara, mentiu para ele e ainda quer detonar o rapaz?” E ela logo rebateu: “Não menti, querido”, comentou.

