Viviane Araujo arrasa com vestido ‘embalado a vácuo’ no Rock in Rio

Viviane Araujo destaca suas curvas impecáveis ao usar um vestido prateado e justíssimo ao corpo para noite no Rock in Rio

A atriz Viviane Araujo atraiu todos os olhares ao marcar presença no Rock in Rio na noite desta sexta-feira, 20. A estrela foi ao evento junto com seu marido, Guilherme Militão, e surgiu com um modelito justíssimo.

A morena apostou em um vestido prateado que destacou suas curvas impecáveis. O look longo e de manga comprida apareceu colado no corpo dela, que esbanjou toda a sua beleza.

Viviane foi ao evento em um momento de folga das gravações Volta Por Cima, que é a próxima novela das 7 da Globo.

Viviane Araujo - Foto: Marcos Ferreira / Brazil News

O cabelo natural de Viviane Araujo

A atriz Viviane Araujo aproveitou a tarde desta quarta-feira, 8, para ir ao salão de beleza renovar o visual. Por lá, ela mostrou para os fãs como é o seu cabelo natural.

A musa costuma usar megahair para alongar os fios e dar volume. Ao tirar os apliques para trocá-los, ela posou na frente do espelho com o seu cabelo natural. Os fios dela estão pouco abaixo da altura dos ombros.

“Olha, meus amores, esse aqui é o meu cabelo sem o mega hair. Ele não está tão curto, mas está um pouco ralinho, estão vendo? Está bonitinho, né?”, disse ela.

Recentemente, o ex-marido da famosa, o jogador de futebol Radamés, diz ter tido um caso com ela na época em que a musa estava casada com o cantor Belo. Viviane Araújo e o ex-A Fazenda ficaram juntos por 10 anos até o fim do casamento parar na justiça. Porém, ela não se pronunciou sobre o assunto.