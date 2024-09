Viviane Araujo perde a paciência com boatos envolvendo o carnaval: ‘Por quê?’

A atriz Viviane Araujo não gostou nada de saber de rumores envolvendo o nome dela e de uma escola de samba para o carnaval de 2025. Saiba o que aconteceu

A atriz Viviane Araujo marcou presença no Rock in Rio na noite de sexta-feira, 20, e aproveitou para desmentir alguns rumores que estava circulando sobre o carnaval de 2025. Ela é a rainha de bateria da escola de samba Salgueiro há 18 anos e os boatos diziam que ela poderia sair do posto. Porém, ela negou e perdeu a paciência ao desmentir os rumores.

“Não tem isso, não existe [saída]. E todo ano falam isso. Por quê? Por que eu já tenho tantos anos de Salgueiro? Por que eu já estou com tantos anos?”, afirmou ela ao colunista Lucas Pasin, do Splash UOL.

Inclusive, ela questionou a fonte dos boatos. “Da escola não sai, de mim não sai. Quem fala isso? Procuro não absorver essas coisas porque realmente não sai da Escola, não sai de mim. Então está tudo bem, e é isso”, disse ela, e completou: “Não sei porque as pessoas ficam perguntando ‘quando é que você via sair? Eu não sei! Quando estiver na hora, vou falar: gente, estou saindo. As pessoas não precisam ficar falando porque não existe isso”.

O cabelo natural de Viviane Araujo

A atriz Viviane Araujo aproveitou a tarde desta quarta-feira, 8, para ir ao salão de beleza renovar o visual. Por lá, ela mostrou para os fãs como é o seu cabelo natural.

A musa costuma usar megahair para alongar os fios e dar volume. Ao tirar os apliques para trocá-los, ela posou na frente do espelho com o seu cabelo natural. Os fios dela estão pouco abaixo da altura dos ombros.

“Olha, meus amores, esse aqui é o meu cabelo sem o mega hair. Ele não está tão curto, mas está um pouco ralinho, estão vendo? Está bonitinho, né?”, disse ela.

Recentemente, o ex-marido da famosa, o jogador de futebol Radamés, diz ter tido um caso com ela na época em que a musa estava casada com o cantor Belo. Viviane Araújo e o ex-A Fazenda ficaram juntos por 10 anos até o fim do casamento parar na justiça. Porém, ela não se pronunciou sobre o assunto.