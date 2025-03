Viviane Araujo surge deslumbrante com look inspirado em Daniela Mercury

Rainha de bateria da Mancha Verde, Viviane Araujo coloca sua beleza impecável para jogo em fantasia brilhante e ousada no carnaval de São Paulo

Na madrugada deste sábado, 1º, a atriz Viviane Araujo brilhou no posto de rainha de bateria da escola de samba Mancha Verde no sambódromo do Anhembi, em São Paulo. A estrela surgiu deslumbrante na passarela do samba com uma fantasia inspirada na cantora Daniela Mercury.

O modelito foi confeccionado em pedrarias pretas com luvas nas cores vermelha e azul, que representam um dos figurinos icônicos de Mercury ao longo de sua carreira para o álbum O Canto da Cidade, de 1992. A fantasia fez parte do enredo da agremiação neste ano, que foi ‘Bahia, da Fé ao Profano’.

“Hoje é dia de exaltar essa terra de encantos, cores e axé! O canto dessa cidade ecoa forte, levando nossa energia e nossa história para o mundo. Minha fantasia é muito icônica, porque ela representa ‘O Canto da Cidade’. É em homenagem a Daniela, né? Uma grande estrela da música baiana. Eu quis fazer essa releitura”, disse ela.

Viviane Araujo no desfile da Mancha Verde - Foto: Will Dias / Brazil News

Além da fantasia que usou no desfile, Viviane Araujo brilhou com outro modelito na primeira noite dos desfiles das escolas de samba. Ao chegar no Anhembi, a musa usou um vestido dourado curtinho e repleto de recortes estratégicos. O look já deu uma pista de sua boa forma que seria mostrada no desfile.

Ainda no carnaval de 2025, Viviane Araujo também vai brilhar na Marquês de Sapucaí como rainha de bateria do Salgueiro.

Atualmente, ela pode ser vista também na TV no elenco da novela Volta Por Cima, da Globo.

Viviane Araujo no sambódromo do Anhembi - Foto: Van Campos/AgNews