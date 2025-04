Ary Mirelle revela medo após o nascimento do filho com João Gomes

A influenciadora digital Ary Mirelle usou as redes sociais nesta quarta-feira, 2, para compartilhar um desabafo sobre a maternidade

A influenciadora digital Ary Mirelle usou as redes sociais nesta quarta-feira, 2, para compartilhar um desabafo sobre a maternidade. Em um vídeo compartilhado, ela compartilhou que desenvolveu alguns medos considerados "bobos" após ter filhos. Mãe de Jorge, de 1 ano, ela está à espera de mais um menino, que se chamará Joaquim, e é fruto de seu relacionamento com o cantor João Gomes.

"Depois que eu fui mãe, depois que Jorge chegou na minha vida, eu fiquei com medo de andar de avião, de estar viajando, de pegar uma estrada de carro, de sair na rua”, confessou. “A gente não sabe o que pode acontecer, então fiquei com medo de tudo mesmo. De ficar andando de carro por aí, sozinha. Estou medrosa. Acho que depois que a gente vira mãe passa a ter medo de tudo e prefere ficar guardadinha com o filho em casa” , complementou.

Grávida do 2º filho de João Gomes, Ary Mirelle passa por cirurgia

Grávida do segundo filho, a influenciadora digital Ary Mirelle contou que passou por uma cerclagem, procedimento cirúrgico que dá pontos no colo do útero para evitar uma abertura prematura durante a gravidez. Em seu perfil, ela compartilhou imagens no hospital e tranquilizou os fãs.

"Cerclagem deu certo, Joaquim tá bem e seguro", disse. E explicou o motivo de ter realizado a intervenção médica. "Meu colo do úteo é incompetente e não suporta o peso do bebê e eu tenho um alto risco de parto prematuro. Toda gravidez que eu fizer, eu preciso fazer".

Vale lembrar que a influenciadora também realizou a cerclagem em sua primeira gestação. Ela foi submetida ao procedimento em caráter de urgência na 27ª semana de sua primeira gestação. "É um pouco mais arriscado porque a bolsa pode estourar, porque o procedimento empurra ela. Por estar sendo feito tardiamente, é um pouco arriscado", disse ela na época.

Leia também: Médica explica cuidados para Ary Mirelle após cirurgia na gravidez: 'Possíveis complicações'