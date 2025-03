Viviane Araújo revela que fará nova cirurgia após novela

No ar em 'Volta por Cima', a atriz Viviane Araújo contou que passará por uma cirurgia após o fim das gravações do folhetim da TV Globo

A atriz Viviane Araújo revelou que pretende realizar uma nova cirurgia para corrigir sua hérnia umbilical. A questão envolvendo a vida pessoal da artista se tornou assunto recentemente após seus desfiles no Carnaval 2025.

Vivi, que é Rainha de bateria do Salgueiro no Rio de Janeiro, e da Mancha Verde em São Paulo, foi alvo de críticas sobre sua aparência por conta da hérnia. Em entrevista à 'Quem', a musa explicou que já operou anteriormente, mas o problema voltou com o passar do tempo.

Além disso, Viviane Araújo ressaltou que não dá ouvidos aos comentários maldosos. "Eu só me posicionei porque as pessoas estavam preocupadas com a minha hérnia. As outras, eu nem me preocupei. Quis dizer que está tudo bem, que operei, ela voltou e vou operar novamente", declarou.

Por fim, a famosa revelou que fará a nova cirurgia após o fim das gravações de 'Volta por Cima', da TV Globo. Na trama de Claudia Souto, Vivi interpreta a personagem Rosana. "Vou operar depois da novela. Tem preconceito em tudo. Eu não posso fazer nada por essas pessoas. Isso não me atinge, mesmo", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araújo revela se continuará na Mancha Verde

Recentemente, Viviane Araujo confirmou à Quem que seguirá como rainha de bateria da Mancha Verde no Carnaval 2026, mesmo após o rebaixamento da escola do Grupo Especial para o Grupo de Acesso. A atriz, que também ocupa o posto no Salgueiro, no Rio de Janeiro, reafirmou seu compromisso com a agremiação paulistana, onde desfila desde 2005.

"Sempre considerei a Mancha Verde como a minha família em São Paulo. Eles são meu fechamento. Estou com a escola", declarou Viviane, que já acompanhou a escola cair e se recuperar em outras edições.

Leia também: Viviane Araújo se emociona ao revelar que desfilou no Rio enquanto filho estava com febre