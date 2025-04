BBB 25: Brothers fazem pedido para produção e ganham resposta inesperada: 'Essa doeu'

Os participantes do BBB 25, da TV Globo, se reuniram na área externa da casa e decidiram fazer um pedido para a produção. Veja como foi!

Os participantes do BBB 25, da TV Globo, protagonizaram um momento inusitado na noite desta quarta-feira, 2. Sem festa, os brothers e sisters se reuniram na área externa da casa e decidiram pedir comida para a produção. No entanto, a resposta do Big Boss não foi nada amigável. "Essa lapada doeu", reclamou Vitória Strada.

O pedido aconteceu porque, ao contrário das quartas-feiras anteriores do início do programa, essa não teve festa. Por isso, os confinados queriam algum tipo de distração para animar a noite. Maike perguntou quem seria o responsável por fazer o pedido. E Vitória Strada se voluntariou. "Nós estamos aqui hoje em prol da alimentação de todo mundo, do mínimo de entretenimento que a gente merece ter", falou ela.

"Nós somos Top 10! A gente merece comer", argumentou a atriz. "A gente só está com fome", afirmou Maike. "A gente só quer uma cerveja, um refrigerante", continuou Vinícius. "Para participar de prova, de Sincerão, a gente precisa estar bem alimentado", falou Guilherme. O Big Boss, contudo, não curtiu a ideia e respondeu: "Senhores, vão viver o jogo de vocês", disparou a voz.

"Ui!", reagiu Delma Silva, que assustou com o recado. "Está vendo? O que foi que eu falei? Vocês me botaram no meio. Vocês vão fazer eu perder estalecas aqui", se preocupou ela. "Eu pensei que ele ia falar: 'Vai chegar a comida já'", retrucou Guilherme. "Essa lapada doeu", reclamou Vitória.

Veja como foi o momento:

O elenco se reuniu para pedir comida no gramado e levou um chamadão do Big Boss.



Guilherme: "Cada um pede uma comida."



Big Boss: "Senhores, vão viver o jogo de vocês!" #BBB25pic.twitter.com/NsyhkAouZA — Central Reality #BBB25 (@centralreality) April 2, 2025

