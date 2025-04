A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, dedica uma mensagem à influencer Virginia Fonseca, considerada como uma 'filha' por ela

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, de 48 anos, parabenizou a nora, a influencer Virginia Fonseca, que completa 26 anos neste domingo, 6, com uma série de registros com ela. Nas imagens, compartilhas em seu perfil no Instagram, as duas aparecem de biquíni e exibem o shape juntas. Poli, inclusive, fez questão de ressaltar que considera a esposa do cantor Zé Felipe, de 26, uma filha.

"Vi… hoje é o seu dia, e eu quero aproveitar para te dizer o quanto sou feliz por ter você na minha vida. Você não é apenas a esposa do meu filho — é uma filha de coração, uma amiga querida e uma mulher maravilhosa que admiro muito", começou na legenda da publicação.

"Que a vida te abrace com todas as coisas boas que você merece. Que não falte paz, saúde, alegrias e muito amor todos os dias do seu novo ano!!! Feliz aniversário!!! Te amo", escreveu Poliana. "Amém, Poli!!!! Tudo em dobro pra você sempre, te amo", respondeu Virginia.

Na seção de comentários, os fãs reagiram: "Eu nunca me acostumo com o corpo da Poli, que parece ter 25 anos, vai ser bonita lá longe, mulher"; "Nunca vi uma nora e sogra que parecem mãe e filha igual vocês duas... são muitos parecidas"; "Parece mais mãe da Virgínia do que a Margareth! P.S.: Se passa tranquilo como irmã" e "Parecem irmãs! Maravilhosas", foram algumas das mensagens escritas pelos internautas na publicação.

Confira, abaixo, a homenagem feita por Poliana à Virginia:

Poliana Rocha mostra noite de festa em família

Poliana Rocha compartilhou uma série de fotos da noite em família nesta sexta-feira, 4. Isso porque ela participou da festa de Hebert Gomes, assessor e um dos melhores amigos da nora dela, a influencer Virginia Fonseca.

Em uma das imagens, inclusive, ela mostra o marido, o cantor Leonardo, de 61, com o filho, Zé Felipe, de 26, e o neto, José Leonardo, de seis meses.

"Meus amores", escreveu Poliana no registro publicado nos stories de seu perfil no Instagram. Confira!

