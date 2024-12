Grande sucesso nas redes sociais, Virginia Fonseca expressou gratidão pelas conquistas de 2024 e revelou como enxerga seu trabalho com a internet

Na última quarta-feira, 18, Virginia Fonseca comemorou seus 50 milhões de seguidores nas redes sociais com uma grande festa na Casa Fasano, em São Paulo. Em entrevista ao portal LeoDias, a apresentadora do Sabadou, no SBT, expressou sua felicidade e afirmou estar vivendo o melhor momento de sua vida pessoal e profissional.

“Graças a Deus, estou bem demais, estou assim na melhor fase, estou grata a Deus, todos os dias. Assim, não poderia estar melhor. Estou na minha melhor fase com certeza e a gente vai finalizar o ano com chave de ouro com essa festa. Dois mil e vinte e cinco é nosso, toda honra e glória a Deus”, celebrou a esposa de Zé Felipe.

Sucesso nas redes sociais e brilhando no comando de seu programa no SBT, a influenciadora digital garantiu que seu conteúdo continuará refletindo sua vida. “Eu estou feliz assim. Eu falo que story não é trabalho pra mim, trabalho pra mim não é nem as promoções que eu posto lá. Trabalho pra mim é sair de casa, sair de casa também é trabalho, gravar SBT, fazer uma campanha. Isso pra mim é trabalho. Agora, story, feed, enfim, as outras redes sociais, pra mim, é a minha vida”, declarou.

Virginia exibe look luxuoso para megafesta de 50 milhões de seguidores

A influenciadora digital Virginia Fonseca celebrou, na noite da última quarta-feira, 18, a marca de 50 milhões de seguidores no Instagram ao lado do marido, o cantor Zé Felipe, amigos e família. A comemoração luxuosa é realizada na Casa Fasano, local de eventos situada na região Cidade Jardim, em São Paulo.

Em uma série de registros, Virginia exibe um vestido all black acompanhado por uma longo tecido bufante em branco. A escolha harmoniza a proposta clássica e elegante da anfitriã.

Para antecipar as novidades da noite, a apresentadora começou dando um spoiler do look e da maquiagem no Story de seu perfil no Instagram. A vestimenta all black e os tons terrosos na make harmonizam a proposta da festa, decorada com itens dourados. Confira todos os detalhes!

