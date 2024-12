Bolo da festa de Virginia Fonseca chama a atenção com detalhe especial

Virginia Fonseca mostra detalhe especial e fofo que colocou no bolo da festa de 50 milhões de seguidores: “Bolo perfeito”

A influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca celebrou a conquista de mais de 50 milhões de seguidores no Instagram com uma festa luxuosa na cidade de São Paulo. O evento começou na noite de quarta-feira, 18, e só terminou na manhã desta quinta-feira, 19. Inclusive, ela ficou no evento até o fim, por volta das 7h da manhã.

Nas redes sociais, a musa mostrou alguns detalhes do evento e surpreendeu ao revelar como era o bolo da celebração. Virginia escolheu um bolo de frutas vermelhas e colocou um detalhe especial no topo do doce.

O bolo foi feito em uma única camada e foi decorado com chantilly, laços e também com o desenho da família de Virginia. O doce foi decorado com os bonequinhos que representam Virginia, Zé Felipe, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, além de ter a imagem do avião da família.

O look de Virginia para a festa

Virginia Fonseca apostou em um vestido sofisticado para a sua festa de 50 milhões de seguidores. Ela apareceu com um modelito preto nada básico e completou o look com um longo tecido bufante em branco. A escolha harmoniza a proposta clássica e elegante da anfitriã.

Virginia Fonseca - Manuela Scarpa/Brazil News

Virginia muda seu método contraceptivo

A influenciadora digital Virginia Fonseca passou a manhã deste domingo, 15, em um hospital de Goiânia para realizar vários procedimentos. Ela decidiu se internada para fazer a trocar de método contraceptivo sob anestesia e aproveitou para fazer lasers em todo o seu corpo.

A esposa de Zé Felipe usava o método do implante de hormônios para evitar ter mais filhos. Porém, ela teve o efeito colateral de ter sangramento intenso e decidiu mudar o método. Agora, a loira aderiu ao DIU de Mirena e decidiu colocá-lo com anestesia geral.

Como já estaria anestesiada, ela também chamou um especialista em estética para fazer vários tipos de lasers em seu corpo, incluindo tratamentos para o rosto, flacidez, glúteos e bioestimulador.

"Estou indo colocar DIU. Eu parei de sangrar depois que eu reclamei com vocês que eu estava sangrando e tal. Só que o Implanon para a minha enxaqueca não é bom, não é recomendado. Então a Dra Thais perguntou se eu poderia colocar o DIU e eu falei que sim, que seria de boa. Então eu vou tirar o Implanon e vou colocar o DIU de Mirena. Vou aproveitar que estarei sedada e vou fazer laser no rosto e no corpo, são vários, tem uma lista”, disse ela.

