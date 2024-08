Veja a decoração da festa de 15 anos de Rafaella Justus

Debutante! Rafaella Justus escolheu a decoração de sua festa de 15 anos em tons de rosa e com direito a muitas flores. Veja as fotos!

A adolescente Rafaella Justus celebra os seus 15 anos em uma festa de debutante luxuosa em São Paulo na noite desta sexta-feira, 30. Ela completou a nova idade em julho, mas a celebração sofisticada foi marcada para agosto, já que ela costuma viajar com a família no mês do seu aniversário e de férias da escola. Com isso, que tal conferir os detalhes da decoração da festa?

A festa de debutante de Rafaella Justus teve o tema de rosas, que está presente em todos os detalhes. O salão de festas foi decorado com muitas flores no teto, nas paredes e nos arranjos nas mesas. Além disso, a rosa também apareceu na cor da iluminação e no convite do aniversário.

A mesa da família foi decorada com muitas flores e jogo de jantar luxuoso. Além disso, o bolo de aniversário ganhou um destaque especial. O doce foi feito com várias camadas e decorado com flores.

Vejas fotos da decoração da festa de Rafaella Justus:

O vestido de debutante de Rafa Justus