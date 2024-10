Thaila Ayala fala da importância do autocuidado na maternidade e revela mudanças: 'São muitas'

Em entrevista à CARAS Brasil, atriz Thaila Ayala reflete sobre autocuidado na maternidade e ponta mudanças

Thaila Ayala (38) está realizada com a família que construiu nos últimos anos. Casada com Renato Góes (37) desde 2019, com quem têm os filhos Francisco (2) e Tereza (1), a atriz conta que a maternidade veio para transformar a sua vida das diferentes formas possíveis. Com o autocuidado, por exemplo, a estrela teve que lidar com o simples fato de "esquecer" de olhar para si mesma.

Em entrevista à CARAS Brasil, ela, que recentemente esteve no ar como a Elisa de Família é Tudo (2024), na Globo, conta que tudo faz parte de um processo natural, mas frisa que é importante ter um start, dentro da realidade de maternidade de cada mulher, com os cuidados e a própria companhia.

"Eu acho que são fases. E é muito importante você respeitar as suas fases. Cada mãe tem uma, cada maternidade é uma, cada realidade é uma. E respeitar esse momento. Eu tive um momento de não conseguir ter tempo, não ter cabeça pra me olhar, mas é impressionante, como um simples movimento, mesmo, essa é a coisa mais simples, é o banho mais longo que toda mãe fala, é um cuidado, é um skincare, é um creme antes de dormir que você deixa... Hoje em dia eu aprendi a não deixar no banheiro, a deixar do lado da cama, porque aí do lado da cama eu lembro. No banheiro muitas vezes eu esquecia", conta.

"Qualquer gesto que você consiga colocar na sua rotina de autocuidado com você é impressionante que muda realmente na sua autoestima. Que todo mundo sabe que a autoestima da mãe vai lá pro pé durante um bom tempo. É normal, fase hormonal, faz isso de demanda, mas é muito importante, eu falo isso muito no meu podcast. Assim, o quanto é importante a mãe dentro da sua realidade, porque a gente sabe que a grande maioria da mãe brasileira não tem ajuda, não tem rede de apoio, então cada um, obviamente, dentro da sua história, do seu limite, encontrar o mínimo de tempo pro seu autocuidado porque muda muito mesmo", explica.

Apresentadora do podcast Mil e Uma TrETASao lado de Julia Faria (38), Ayala reflete sobre as mudanças externas e internas do corpo, provocadas pela maternidade. De acordo com a atriz, além da maneira de pensar, a estética mudou.

"Algumas vezes, assim, de me olhar e não me reconhecer no espelho, de falar... Porque a maternidade, para além da imagem e da estética, ela é uma mudança de dentro pra fora que é muito doida de explicar. Não dá pra explicar, na verdade. Você muda muito, o jeito que você pensa, o jeito que você... Tudo muda. Então, primeiro, vem uma perda de identidade. Quem é essa mulher? Quem é essa nova pessoa que não pensava assim, não fazia assim? Não é uma coisa simples que vem na cartilha, você primeiro vê uma mudança, essa falta de se reconhecer de dentro pra fora, não necessariamente da sua imagem", ressalta.

"Na sequência você com certeza tá na fase que você não tem um autocuidado, que você não tem tempo pra isso, que você não pensa nisso, então junta uma coisa com a outra e pra ir embora cá é fácil, sabe? Eu graças a Deus tenho uma rede de apoio maravilhosa, então o momento que eu pude falar agora eu consigo e posso e devo cuidar de mim", finaliza.

VEJA PUBLICAÇÃO DE THAILA AYALA: