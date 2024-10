Tata Werneck exibe detalhes da decoração da festa da filha

Com o tema de Wandinha, Tata Werneck celebrou o aniversário de 5 anos da filha, Clara Maria, fruto do casamento com Rafael Vitti. Veja as fotos da decoração

A apresentadora Tata Werneck e o ator Rafael Vitti comemoraram o aniversário da filha, Clara Maria, na noite de quarta-feira, 23, em uma festa animada. A menina completou 5 anos de idade e resolveu celebrar com o tema da personagem Wandinha, da Família Addams. Agora, a mãe coruja mostrou detalhes da decoração do evento.

A festa contou com bolo de aniversário decorado com a personagem e outros itens que lembram o Halloween. A mesa de doces contou com vários itens personalizados e em tons de roxo. Além disso, a área foi decorada com uma boneca em tamanho real da personagem Wandinha.

Enquanto isso, a mesa das lembrancinhas foi decorada com o personagem Mãozinha gigante e também com uma aranha. "Foi aniversário da minha deusa meu amor minha pequenina! E ela escolheu o tema de Wandinha que ela ama! A decoração foi feita pela maravilhosa @andreaguima5! Ela é incrível! Indico super pra quem quiser fazer uma festa. Muito cuidadosa em cada detalhe! Obrigada, querida!", disse a artista.

Tata Werneck relembra momento de crise

Há pouco tempo, Tatá Werneck abriu o coração e relembrou uma fase difícil de seu casamento com Rafa Vitti durante sua participação no 'Conversa com Bial', na Globo. Com sinceridade, a humorista revelou que o casal enfrentou uma crise durante a pandemia e explicou como conseguiram superar os desafios juntos.

Enquanto conversava com Pedro Bial sobre sua vida pessoal, Tatá revelou se pensa em aumentar a família, além de relembrar que já viveu dificuldades em seu casamento no passado: "Em um momento do relacionamento vivemos uma crise, justamente porque tínhamos perdido a conversa, mas não perdeu a pu**ria”, ela brincou.

“Ficamos um tempo como inquilinos na pandemia, mas recuperamos, hoje em dia temos amor, conversa e sexo", Tatá entregou a chave para seu relacionamento de sucesso, que já dura sete anos, sendo quatro deles casados. Inclusive, o casamento rendeu frutos, a pequena Clara Maria, de quatro aninhos, que pode ganhar um irmãozinho em breve.

"Eu pretendo e Rafa também”, Tatá revelou o desejo de ter mais filhos, mas lembrou que enfrentou muitas dificuldades na gestação da primogênita: “A minha gravidez foi de fato muito difícil. Fiz questão de reclamar sobre a minha gestação, porque não ouvia mulheres reclamando. Quando eu falava que estava sendo difícil, fui muito criticada", disse.

"Tive diabetes, fiquei dois meses deitada sem poder levantar, vomitava 40 vezes por dia, tive urticária no corpo inteiro, mas tenho vontade de ser mãe de novo e isso tem um pouco a ver com o mercado de trabalho. Tenho que sair um pouco de cena e isso para a mulher também é um pouco desnivelado. Fico pensando: 'Será que engravido agora'?", contou.

Por fim, Tatá aproveitou a oportunidade para se derreter pela herdeira: "Ter saúde para ver minha filha crescer é o que mais me importa hoje em dia. É engraçado que os sonhos mudam. Antigamente pensava em coisas profissionais, hoje acordo muito feliz por estar viva, assim como meus pais, minha filha e meu marido", disse emocionada.

