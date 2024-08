Simaria se declara para filha após festa luxuosa; veja fotos inéditas

Em entrevista à CARAS Brasil, Simaria conta detalhes do aniversário de 12 anos da filha, Giovanna, e exalta a primogênita

Simaria (42) não esconde o amor e orgulho que sente dos filhos, Giovanna (12) e Pawel (8). Na última quarta-feira, 31, a cantora celebrou o aniversário da primogênita com uma festa luxuosa —com todos os detalhes escolhidos pela própria pré-adolescente.

"Foi dia de celebrar o dia da minha princesa mais linda! Menina bondosa, generosa, humana e muitas coisas mais. O tema minimalista preto e branco foi escolhido por ela", conta Simaria, em entrevista à CARAS Brasil. "Minha filha fez 12 anos mas é uma menina pura de coração e essência."

Os herdeiros são fruto do relacionamento da artista com o empresário espanhol Vicente Escrig, que teve um fim em agosto de 2021. "Fico feliz de esta acompanhando todos os dias minha filha se transformando em um ser que fará a diferença no futuro de todos", se derrete.

VEJA FOTOS INÉDITAS DO ANIVERSÁRIO DE GIOVANNA, PRIMOGÊNITA DE SIMARIA

Simaria conta que a festa foi realizada com o apoio de Zauri Junior e Alex Prevelatto, decoradores renomados, e Flávia Juliana, responsável pela organização. Além disso, o momento contou com três bolos feitos pelas confeiteiras Isabella Suplicy, Lu Chocolates e Natália Ferreira.

Para o look, Giovanna escolheu um vestido quadriculado na paleta de cores do aniversário, da marca Pituchinhus. O modelito que a aniversariante vestiu está disponível para venda e pode ser encontrado por R$ 550.

"Ficamos muito felizes com o resultado. Estou muito grata a toda a equipe". Em seu perfil do Instagram, a cantora ainda mostrou vídeos feitos durante a festa da primogênita, e classificou o momento como inesquecível. "Você é luz por onde passa", se declarou.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE SIMARIA MENDES NO INSTAGRAM: