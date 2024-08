Entenda por que Simone não foi ao aniversário de Giovanna, filha de Simaria

A CARAS Brasil apurou e descobriu o motivo para Simone não ter comparecido à festa da sobrinha; filha de Simaria, Giovanna completou 12 anos

Simone Mendes (40) não esteve presente no aniversário de sua sobrinha Giovanna (12), filha da irmã, Simaria Mendes (42). A comemoração aconteceu na última quarta-feira, 31, e despertou curiosidade nos fãs e internautas que acompanham a ex-dupla.

A CARAS Brasil apurou e descobriu que Simone não compareceu à festa da filha de Simaria porque estava viajando por Fortaleza, no Ceará, curtindo o descanso ao lado da família . Casada com o empresário Kaká Diniz (38), ela é mãe de Henry (9) e Zaya (3).

Em uma publicação feita em seu perfil do Instagram, Simaria parabenizou a primogênita, fruto do relacionamento com o empresário espanhol Vicente Escrig. Na rede social, ela mostrou alguns detalhes da comemoração e ainda posou ao lado do caçula, Pawel (8).

Recentemente, as duas surpreenderam os fãs ao subirem juntas no palco, anos após o fim da dupla sertaneja. As duas fizeram a rápida apresentação durante o evento Único, de Jorge e Mateus, que aconteceu no início de junho, em Goiânia.

Em entrevista à CARAS Brasil, Simaria agradeceu o carinho do público, afirmou sentir saudades dos shows e ainda contou como surgiu o convite para subir ao palco com a irmã. "Eu tinha vindo à Goiânia para [passar as] férias e soube que tinha um show dela e a gente se falou por telefone. Ela falou: 'Acabei de pousar', então eu fui ver minha sobrinha, Zaya", conta Simaria.

Quando ela chegou ao local da apresentação, foi convidada pela irmã e pela dupla para subir ao palco. "Foi mágico, foi muito especial participar do show ontem. Sentir a energia do público, a galera louca, gritando... Foi uma sensação maravilhosa, estou sentindo muita saudade de vocês", completa a artista, agradecendo ao público.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE SIMARIA: