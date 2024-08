No Instagram, a cantora Simaria Mendes mostrou os detalhes da festa de aniversário luxuosa da filha, Giovanna, que completou 12 anos

Simaria Mendes usou as redes sociais nesta quarta-feira, 31, para mostrar os detalhes da festa luxuosa de aniversário da filha, Giovanna, que completou 12 anos. A menina é fruto de seu antigo relacionamento com Vicente Escrig.

A festa, que contou com a presença de vários amigos da aniversariante, foi decorada com flores, laços e bexigas pretas e brancas. Além disso, contou com um bolo e doces personalizados. Para celebrar a data, Giovanna surgiu usando um vestido longo xadrez, uma jaqueta e tênis. Já a mamãe apostou em um vestido branco com um decote generoso.

Ao postar um vídeo da comemoração, Simaria se declarou para a filha. "Minha filha mais linda, eu te amo com todo o coração. Parabéns, filha! Enquanto eu viver, você estará protegida com minhas orações. Você é luz por onde passa! Muito obrigada a todos que ajudaram a fazer da festa da Gigi um evento inesquecível!", escreveu a famosa, que também é mãe de Pavel, de oito anos.

Confira:

Simaria Mendes reage ao ver fã tatuar seu nome

A cantora Simaria Mendes recebeu mais uma homenagem de fã em forma de tatuagem. Nesta última quarta-feira, 24, a cantora reagiu ao ver uma admiradora tatuar seu nome no corpo. Em seus stories, ela republicou o resultado e reagiu ao ver o carinho.

A moça que fez o ato quase eterno para a sertaneja se chama Carla Brenna e se mostrou grande fã não apenas de Simaria, mas também de Simone Mendes ao compartilhar uma foto ao lado da artista. A admiradora ainda explicou o motivo de ter feito o nome da famosa com um trevo-de-quatro-folhas.

"Reza a lenda que cada folha do trevo tem um significado: esperança, fé, amor e sorte. E se eu pudesse resumir o que a Simaria é pra mim seria um trevo. Te amo e agora te carrego comigo no coração e na pele!", declarou-se a jovem. Simaria então reagiu ao ver tanto amor por ela. "Começando o dia já emocionada! Obrigada de coração @carla_brenna, sou grata pelo carinho e respeito! Muito amor!". Veja a tatuagem!