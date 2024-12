Veja a decoração da festa luxuosa de Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle

Filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, Zoe comemora seus 6 anos de idade em festa luxuosa com o tema do filme 'A Fantástica Fábrica de Chocolate'

Filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, Zoe completou 6 anos de idade no final de novembro de 2024 e comemorou a nova idade em uma festa luxuosa nesta terça-feira, 10. A festa de aniversário aconteceu em um buffet de São Paulo e foi decorada com o tema do filme ‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’.

A decoração chamou a atenção pelos detalhes realistas e os doces personalizados. A área do bolo de aniversário foi decorada com inspiração nos cenários do filme e contou com cogumelos enormes e muitos doces com referências do filme. Além disso, o bolo foi feito com vários pirulitos coloridos e a cartola do personagem principal, além do bilhete dourado que dá início para a história.

Veja as fotos da decoração da festa na galeria abaixo:

