Duda Nagle conta que Zoe está com o braço imobilizado: 'Foi um susto'

Que susto! O ator Duda Nagle revelou que Zoe, sua filha com Sabrina Sato, acabou se acidentando e precisou imobilizar o braço

O ator Duda Nagle dividiu com os seguidores neste sábado, 7, um episódio de susto que passou com a filha, Zoe, de 6 anos. Em suas redes sociais, o artista contou que a pequena, fruto de seu antigo relacionamento com Sabrina Sato, acabou se acidentando enquanto andava de hoverboard e quebrou a ponta do cotovelo.

Em uma sequência de vídeos publicados nos stories no Instagram, Duda mostrou a herdeira com o braço imobilizado e explicou a situação. De acordo com o famoso, Zoe está bem e precisará ficar com o gesso por algumas semanas.

Ao longo de seu relato, Duda Nagle explicou que seguiu com a pequena direto para o hospital logo após a queda. "A Zoe, ontem, brincando com a amiguinha e o papai, tomou um ‘estabaco’ e caiu em cima do braço. Fomos parar no hospital, fez raio-x e tomografia, e realmente quebrou a pontinha do cotovelo", iniciou.

"Foi super tranquilo, vai ser só imobilização, de 4 ou 6 semanas já está tudo no lugar. Mas foi um susto… Faz parte, é uma lesão muito comum em crianças da idade da Zoe, entre 5 e 10 anos, está tudo certo. Mas, foi a maior dor que ela sentiu na vida, tadinha. Ela estava de capacete, mas deveria estar de munhequeira, cotoveleira, joelheira. Temos que ficar sempre atento", continuou ele.

Em seguida, o ator revelou que, após o susto, a filha contou de maneira descontraída para diversas pessoas que estava com o braço imobilizado. "Passou o susto, ela chorou muito, e depois começou a contar para todo mundo, ligou, mandou áudio para as amiguinhas da escola", disse Duda Nagle, por fim.

Zoe, filha de Duda Nagle e Sabrina Sato, precisou imobilizar o braço - Reprodução/Instagram

Duda Nagle e Sabrina Sato comemoram aniversário da filha com festa intimista

Recentemente, Duda Nagle encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a festinha que a filha, Zoe, ganhou para comemorar seu aniversário. A menina, fruto de seu relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato, completou seis anos no dia 29 de novembro.

No feed do Instagram, o ator compartilhou fotos e vídeos da família reunida para celebrar a vida da pequena. Além dos papais, Zoe celebrou o novo ciclo ao lado dos avós, Leda Nagle, Kika Sato e Omar Rahal. A festa intimista foi decorada com muitos balões e flores, e a mesa contou com muitos doces e um bolo todo enfeitado; confira detalhes!

Leia também: Sabrina Sato encanta ao mostrar presentes de Nicolas Prattes para Zoe