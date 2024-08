Rafaella Justus surpreende ao romper tradição em sua festa de 15 anos: ‘Confusão’

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus comenta sua decisão de romper tradição após confusão em sua festa de 15 anos

Nas tradicionais festas de 15 anos, é comum que as debutantes sejam apresentadas e dancem com um príncipe, que pode ser um amigo especial, namorado, ou até mesmo um famoso contratado para o evento. No entanto, Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, surpreendeu ao anunciar que não seguirá essa tradição.

Em suas redes sociais, Rafaella abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os seguidores e respondeu a várias dúvidas sobre sua festa, que acontecerá no final de agosto. Quando uma fã perguntou por que ela desistiu de ter um príncipe, a jovem, geralmente discreta, revelou que inicialmente tinha planos de dançar com alguém especial.

No entanto, Rafinha explicou que, devido a uma confusão, decidiu abrir mão dessa tradição: “Deu uma confusão no meio do caminho hahahaha um dia eu venho aqui contar”, disse a adolescente, sem se aprofundar no assunto. Há poucos dias, ela já tinha comentado sobre o assunto em uma conversa com a madrasta, Ana Paula Siebert.

Rafaella Justus compartilha detalhes de sua festa de 15 anos - Reprodução/Instagram

"Não vai ter príncipe, quase escolhi um príncipe, mas eu desisti de última hora. Então vão ter as valsas, só não vai ter o príncipe porque eu decidi”, contou a adolescente, que também decidiu romper outra tradição e não vai dançar com suas 15 debutantes: "Mas, as 15 não vão dançar lá na cerimônia, porque to com preguiça de fazer dança", explicou.

Vale lembrar que, embora não tenha um príncipe ou dance com as amigas, Rafaella já revelou que vai dançar a valsa com pessoas muito especiais. Durante os preparativos para o evento, ela contou que fez aulas de coreografia com seu avô, Fernando Abel Mendes Pinheiro, seu padrasto, Cesar Tralli, e também seu pai, Roberto Justus.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto Justus (@robertoljustus)

Convite da festa de Rafaella Justus impressiona:

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, completou 15 anos de idade no mês de julho e, em breve, comemorará seu aniversário em grande estilo com uma festa de debutante. E nesta quinta-feira, 08, uma das convidadas fez um unboxing do convite. Em seu perfil no Tik Tok, Antonela Braga fez um vídeo abrindo o convite.

"Eu estou muito animada. A Rafa é maravilhosa e pensem em uma pessoa doce. Estava muito animada para o convite e com certeza eu vou. Esperem meu look e meu vlog da festa", disse. Em seguida, ela abre a embalagem do convite e revela alguns detalhes luxuosos, como luzes, pétalas e até um quebra-cabeça; assista ao vídeo!