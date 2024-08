Influenciadora impressiona ao mostrar convite da festa de Rafaella Justus

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, completou 15 anos e celebrará com um festão. E uma das convidadas mostrou o convite

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, completou 15 anos de idade no mês de julho e, em breve, comemorará seu aniversário em grande estilo com uma festa de debutante. E nesta quinta-feira, 08, uma das convidadas fez um unboxing do convite.

Em seu perfil no Tik Tok, Antonela Braga fez um vídeo abrindo o convite, que conta com iluminação ao abrir e pétalas de rosas com frases. "Eu estou muito animada. A Rafa é maravilhosa e pensem em uma pessoa doce. Estava muito animada para o convite e com certeza eu vou. Esperem meu look e meu vlog da festa", disse.

Em seguida, ela abre a embalagem do convite. "Gente, olha só. Ele acende. Aqui tem os dados. Essas são pétalas que vieram. Essa luz é uma flor e veio em volta um quebra-cabeça. E em cada peça tem escrito algumas frases", detalhou Antonela, que lê algumas delas. "Eu amei isso". opinou.

Recentemente, outro amigo de Rafa mostrou como é o convite que ele recebeu e surpreendeu pelos detalhes encantadores.

Veja o vídeo:

Rafaella Justus impressiona ao surgir com possível maquiagem de sua festa

Rafaella Justus, chamou a atenção ao surgir toda maquiada na última segunda-feira, 05, durante uma visita ao salão de beleza com a mãe. Enquanto a apresentadora renovou o visual, a jovem, que terá sua grande festa de 15 anos este mês, surpreendeu ao aparecer toda produzida.

Sem dizer se seria um teste para seu evento de debutante, a herdeira da jornalista com o empresário surgiu deslumbrante com a maquiagem e os cabelos feitos. E Ticiane Pinheiro filmou a menina recebendo a transformação.

Vale lembrar que a festa de 15 anos dela acontecerá no final de agosto e contará com cerca de 400 convidados em um hotel de luxo na cidade de São Paulo. O evento terá um estilo clássico e também contará com detalhes tecnológicos. A aniversariante usará três vestidos luxuosos.