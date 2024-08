Rafaella Justus se emociona nos bastidores de festa de 15 anos: ‘Começando’

Chegou o grande dia! Filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus compartilha emoção nos bastidores de sua festa de 15 anos

A família de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro está em festa nesta sexta-feira, 30! Após dois anos de muito planejamento e expectativa, chegou o tão sonhado dia da herdeira do empresário e da apresentadora, Rafaella Justus, comemorar seus 15 anos com uma festa de debutante. Em suas redes sociais, a adolescente compartilhou os bastidores do evento.

Mais cedo, Rafaella chegou a compartilhar que não conseguiu dormir por conta da ansiedade e dispensou o café. Para evitar o nervosismo no grande dia, a jovem contou com a ajuda de um chá de camomila: "Bom dia para quem não dormiu nada, ansiosa com o dia de hoje!", ela contou que estava tentando acalmar o coração após a noite em claro.

Depois, Rafinha não conteve a emoção ao revelar que estava começando os preparativos para o grande dia. Nos stories, a adolescente compartilhou sua bancada de maquiagem no hotel repleta de produtos de luxo e deu start oficial nos preparativos. Além disso, ela também mostrou que estava usando um roupão personalizado para o evento.

Por fim, Rafaella posou ao lado balões cor-de-rosa personalizados que recebeu de presente em comemoração ao seu grande dia. Agora, a adolescente está se maquiando e deve fazer seu penteado. Na sequência, a jovem vai debutar em grande estilo na festa para mais de 400 convidados, que acontece em um hotel de luxo em São Paulo.

Vale lembrar que mais cedo, a decoradora do evento, Andrea Guimarães, contou que passou a noite no hotel trabalhando ao lado de uma equipe com mais de 200 funcionários. Embora a festa aconteça à noite, o staff precisou virar a madrugada para iniciar os preparativos da decor: "Estamos na contagem regressiva. A equipe entrou de madrugada”, explicou.

Além disso, a confeiteira do evento, Mariana Junqueira mostrou que a equipe começou os preparativos desde cedo e muitos dos doces já estavam prontos pela manhã. Inclusive, ela revelou os sabores escolhidos e contou que a adolescente quis homenagear os pais com os docinhos preferidos para a festa, com muito pistache para Ticiane e uva para Justus.

Relembre a separação de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus

Nesta sexta-feira, 30, Rafaella Justus comemora seus 15 anos com uma festa luxuosa em São Paulo. Embora separados há mais de uma década, Ticiane Pinheiro e Roberto Justus participaram de todos os preparativos do evento e mostraram que mantêm uma ótima relação em prol da herdeira. Agora, que tal relembrar o casamento deles?

Após nove meses de namoro, Roberto Justus e Ticiane Pinheiro decidiram oficializar a união e organizaram um casamento luxuoso. Em 2006, o casal subiu ao altar diante de 600 convidados em São Paulo. Três anos após o casamento, elas boas vindas à primeira herdeira, Rafaella Pinheiro Justus, mas se separaram pouco depois; descubra o motivo.