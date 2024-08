Rafaella Justus homenageia os pais com escolha de doces para festa de 15 anos

Filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus escolheu doces finos para sua festa com base no gosto dos pais; descubra os sabores!

Nesta sexta-feira, 30, Rafaella Justus comemora seus 15 anos com uma festa planejada nos mínimos detalhes em São Paulo. Enquanto a contagem regressiva continua, a equipe trabalha a todo vapor. Inclusive, a confeiteira responsável pelo evento revelou que os docinhos já estão prontos e foram escolhidos com base no gosto dos pais da debutante.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Mariana Junqueira mostrou que a equipe começou os preparativos desde cedo e muitos dos doces já estão prontos para o evento. Além de compartilhar registros dos bastidores, a confeiteira também revelou os sabores escolhidos e contou que a adolescente quis homenagear os pais com os docinhos.

Segundo Mariana, Rafaella escolheu a maioria dos sabores com base no gosto dos pais, como uma forma de homenagem. Para a mãe, a apresentadora Ticiane Pinheiro, a jovem escolheu brigadeiros de pistache. Já para o pai, o empresário Roberto Justus, ela encomendou seus docinhos prediletos de ‘surpresa de uva’ e também de uva crocante com açúcar.

Além disso, Rafaella também encomendou um sabor especial, que está sendo lançado exclusivamente para o evento. Na paleta de cores da festa, a jovem optou por tortinhas de framboesa. Vale lembrar que nos últimos dias, Rafinha, como é apelidada carinhosamente, chegou a visitar a confeitaria e fazer a última prova dos docinhos ao lado de sua mãe, Tici.

"Contagem regressiva… Finalizando os últimos detalhes do meu bolo e doces com a Marina Junqueira. Amei tudo! Meu favorito é o de framboesa, que inclusive é novidade e será lançado na festa de 15", Rafaella falou sobre ter ainda um doce feito especialmente para sua festa pela profissional que já fez até bolo para celebridades como Silvio Santos.

