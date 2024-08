Equipe vira a noite para montar decoração de festa de Rafaella Justus: ‘Projeto ousado’

Tá chegando! Equipe de 200 pessoas vira a noite em hotel para montar decoração ‘ousada’ da festa de 15 anos de Rafaella Justus; veja spoilers!

Nesta sexta-feira, 30, Rafaella Justus celebra seus 15 anos com uma festa luxuosa planejada nos mínimos detalhes em um hotel em São Paulo. Enquanto a contagem regressiva para o evento continua, a equipe trabalha a todo vapor e inclusive, virou a noite para montar a decoração do evento da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus.

Em suas redes sociais, a organizadora do evento, Andrea Guimarães, contou que passou a noite no hotel trabalhando ao lado de uma equipe com mais de 200 funcionários. Embora a festa aconteça à noite, o staff precisou virar a madrugada para iniciar os preparativos: "Estamos na contagem regressiva. A equipe entrou de madrugada”, explicou.

“São mais de 200 pessoas trabalhando no hotel. Este é um projeto ousado. Era meu sonho fazer, e aí a Rafa ficou apaixonada, assim como o Roberto, a Tici. Aguardem que eu vou postar todos os detalhes, vou fazer surpresa e não vou mostrar nada antes, mas aguardem”, Andrea compartilhou os preparativos em seus stories no Instagram.

Equipe vira a noite para montar festa de Rafaella Justus - Foto: Reprodução / Instagram

Na sequência, a decoradora, que descreve seu trabalho como ‘projetos cinematográficos’, mostrou detalhes das planilhas de organização e revelou que recebeu uma surpresa do hotel. Depois de virar a noite trabalhando, ela foi recepcionada com garrafas de água, energético, frutas com chocolate e também com champanhe em seu quarto.

Vale lembrar que na terça-feira, 27, Ticiane Pinheiro e Roberto Justus se reuniram com a decoradora do evento para bater o martelo nos últimos detalhes do evento. A apresentadora e o empresário, que se separaram em 2013, após sete anos casados, mantêm uma ótima relação em prol da herdeira e trabalharam juntos nos preparativos da festa de Rafaella.

Ticiane Pinheiro exibe presentes de Rafaella Justus:

Na próxima sexta-feira, 30, Rafaella Justus vai celebrar seus 15 anos com uma festa luxuosa planejada nos mínimos detalhes em uma casa de eventos em São Paulo. Enquanto a contagem regressiva para o evento continua, Ticiane Pinheiro mostra os presentes que a filha já começou a receber e contou que está empolgada para começar a abrir os mimos.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Ticiane apareceu no quarto da filha e mostrou que alguns dos presentes dos convidados já começaram a chegar. No recamier da herdeira, a apresentadora exibiu as embalagens empilhadas, incluindo mimos de lojas de doces e de roupas, mesmo com o evento acontecendo apenas no dia seguinte.