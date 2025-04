Bruna Biancardi elege vestido transparente e faz palestra em evento em SP

A influencer Bruna Biancardi, que está grávida de Mel, a sua segunda filha com Neymar Jr., participa de megaevento no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo

Neste sábado, 5, a influencer Bruna Biancardi, de 30 anos, participou do Talk com Môni, uma palestra sobre influência, beleza e luxo no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo. Para a ocasião, ela, que espera a segunda filha com Neymar Jr., de 33, elegeu um vestido marrom justo com transparência - que deixou a barriga da gravidez em evidência.

Antes, a mãe de Mavie, de um ano e cinco meses, posou sorridente e com a mão na barriga. Ela está com cerca de seis meses de gravidez.

Confira, abaixo, os registros do momento:

Foto: Clayton Felizardo/ BrazilNews Foto: Clayton Felizardo/ BrazilNews Foto: Leo Francoi / AgNews Foto: Leo Francoi / AgNews

Especulações sobre casamento

Há alguns dias, o casal virou assunto nas redes sociais por aparecer com uma aliança prateada. O acessório, que tradicionalmente simboliza compromisso, gerou especulações sobre a oficialização da união. Vale lembrar que, recentemente, o colunista Matheus Baldi revelou que o casal planeja subir ao altar em 2026.

Neymar Jr, no entanto, negou as informações. "Não tem nada marcado ainda. Já falei para ela que começou aparecer esse monte de coisa: 'me avisa'", disse ele, aos risos. "Nem eu estava sabendo. Eu falei: 'me avisa a data que eu preciso me arrumar pelo menos'", acrescentou. Confira!

