Rafaella Justus faz prova do vestido principal de sua festa de 15 anos

Faltando poucos dias para sua festa de 15 anos, Rafaella Justus faz prova de um dos três vestidos do evento e causa curiosidade

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, já completou 15 anos, mas sua grande festa será na próxima semana. Faltando poucos dias para o evento, a adolescente foi na companhia da mãe e da esposa do pai, a influenciadora Ana Paula Siebert, fazer a prova de um de seus três vestidos nesta quinta-feira, 22, em um ateliê em São Paulo.

Sem mostrar muito, a apresentadora da Record TV apenas compartilhou um vídeo ao lado da madrasta da filha admirando a peça sendo experimentada pela jovem. As duas então apareceram sorrindo e aprovando o look da aniversariante. No vídeo, o possível vestido de Vicky Justus para a festa acabou escapando.

"Prova da roupa de hoje do vestido da valsa", contou a esposa de Cesar Tralli ao registrar o momento especial da herdeira mais velha. É bom lembrar que ela ficou responsável por pagar os vestidos e os shows do evento, o restante ficou por conta de Roberto Justus.

Após fazerem a prova do vestido principal, que segundo Rafaella Justus será de princesa, elas foram para casa fazer o ensaio da valsa. Ticiane Pinheiro então mostrou que o treino foi ao lado de Cesar Tralli e de seu pai, Fernando Pinheiro.

Na última semana, Rafaella Justus levou os pais para a degustação do banquete que será servido em sua festa. A jovem ainda foi com Ana Paula Siebert, escolher as flores para a decoração do evento.

Os vestidos de Rafaella Justus

Como já revelado por Rafaella Justus, ela terá três vestido para sua festa: um para a recepção, um para a valsa e outro para a balada do evento que promete ter shows. A parte dos looks e apresentações ficou por conta de Ticiane Pinheiro e o restante é de responsabilidade de Roberto Justus.

Nos últimos meses, a família deu alguns spoilers e a apresentadora da Record TV mostrou que elas visitaram o ateliê do profissional Vitor Zerbinato para desenhar um de seus três looks. Além dele, a adolescente foi com Ana Paula ao espaço do estilista Samuel Cirnasck, este que ficou responsável pelo vestido da valsa.

