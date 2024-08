Ana Paula Siebert mostra vestido que Vicky usará na festa de Rafa Justus

Ana Paula Siebert fez questão de registrar o vestido que a filha Vicky, de cinco anos, usará na festa de aniversário de Rafaella Justus

A festa de 15 anos de Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, está cada vez mais próxima. A comemoração acontecerá no fim de agosto e os preparativos estão a todo vapor.

Nesta quinta-feira, 22, Ana Paula Siebert, atual esposa de Justus, foi com a filha a Vicky, de quatro anos, provar os vestidos que usarão no grande dia. Em seu Instagram Stories, a influencer fez questão de "borrar" o seu vestido para não revelar nada.

Porém, Ana fez questão de mostrar Vicky com um vestido rosa de tule. Ticiane Pinheiro também estava no local acompanhando tudo. "Babonas", brincou Ana Paula na legenda.

Surpresa

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, foi surpreendida pelo amado. Trabalhando em seu apartamento luxuoso em São Paulo, a loira teve suas gravações para a rede social interrompidas com a chegada de um mimo.

A irmã dela então chegou com um buquê grande e cheio de bom gosto para ela. Sentada na varanda de seu lar e com um vista verde da cidade, Ana Paula Siebert logo percebeu que as flores eram um presente do amado. A influenciadora então leu o recado que ele escreveu para ela.

"Meu amor, obrigada por ser esta mulher, essa mãe, por ser essa amiga, por ser essa companheira, por me fazer te admirar cada dia mais, posso dizer que tive muita sorte de dividir a vida com você, obrigada por existir e me fazer feliz, te amo", revelou o que o empresário escreveu no papel.

Em seguida, a influenciadora de luxo comentou como o pai de sua filha a surpreende mesmo após anos de relacionamento. "E assim, não é um namorado, é 11 anos depois", ressaltou sobre o amor e paixão continuarem acesos. É bom lembrar que eles se casaram em 2015 e são pais de Vicky Justus, de quatro anos.