15 anos de Rafaella Justus: O segundo vestido da debutante

Depois de atrair todos os olhares com um vestido rosa, Rafaella Justus coloca o segundo look da noite e se joga na pista de dança

A debutante Rafaella Justus caprichou na escolha do seu segundo look para a sua festa de 15 anos. Na noite de sexta-feira, 30, ela reuniu seus amigos e familiares em uma festança luxuosa e animada em São Paulo. Para iniciar a noite, ela usou um vestido rosa no estilo de princesa. Logo depois, ela surgiu com o segundo modelito.

O segundo vestido de Rafa Justus foi um modelo curto e sem alças. O look foi feito em prateado com bastante brilho e destacou a beleza da aniversariante. Para completar o visual, ela fez um penteado no cabelo e colocou joias prateadas para combinarem com o vestido.

Com o novo look, Rafaella se jogou na pista de dança durante a madrugada para celebrar a nova idade com os amigos.

Rafaella Justus com seu segundo vestido da noite - Foto: Manu Scarpa / Brazil News

Rafaella Justus com seu segundo vestido da noite - Foto: Manu Scarpa / Brazil News

Rafaella Justus com seu segundo vestido da noite - Foto: Manu Scarpa / Brazil News

O primeiro vestido de Rafaella Justus

Mais de um mês depois de completar 15 anos, Rafaella Justus, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, recebeu convidados para uma festa de debutante luxuosa, em São Paulo, nesta sexta-feira (30). Depois de atiçar a curiosidade dos seguidores sobre os detalhes da celebração, em especial, sobre o vestido que usaria, a adolescente compartilhou os primeiros registros com a peça e tirou suspiros nas redes.

"Mey dream is coming true ("Meu sonho está se tornando realidade)", escreveu a menina na publicação.

Rafaella apostou em um vestido longo, completamente rosa e com aplicações de flores por toda a peça. O vestuário da debutante é assinado pelo estilista Samuel Cirnansck, que já é um conhecido de longa data dela e da família.