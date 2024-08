Menu da festa de Rafaella Justus é sofisticado e para todos os gostos

Chegou o grande dia da festa de 15 anos de Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus. Veja o menu do evento!

Chegou o grande dia! Nesta sexta-feira, 30, acontece a festa de 15 anos de Rafaella Justus, filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro. O buffet já está todo pronto para receber a aniversariante.

A decoração da festa é toda rosa e nas mesas tem o menu em formato de rosa. Os pratos são sofisticados e para todos os gostos. As entradas incluem carpaccio de filet mignon com alcaparras, molho mostarda, parmesão e rúcula, cubos de atum, azeitonas, rúcula e pistache, salada de palmito com azeite e limão siciliano, salada caprese com mozzarela de búfala e molho pesto, e cubos de legumes orgânicos e vinagrete de castanhas do Brasil.

Já para os pratos principais as opções são filet mignon grelhado com molho de trufas negras, namorado grelhado com molho de camarão e alcaparras, raviolone de mozzarela de búfala com molho pomodoro e basílico, risoto milanês com aspargos e queijo Grana Padano e palmito pupunha assado com azeite de ervas.

Além disso, o buffet conta com uma bancada de queijos e frutas. E o bar conta com drinks sem álcool para os adolescentes.

Decoração

A adolescente Rafaella Justus celebra os seus 15 anos em uma festa de debutante luxuosa em São Paulo na noite desta sexta-feira, 30. Ela completou a nova idade em julho, mas a celebração sofisticada foi marcada para agosto, já que ela costuma viajar com a família no mês do seu aniversário e de férias da escola. Com isso, que tal conferir os detalhes da decoração da festa?

A festa de debutante de Rafaella Justus teve o tema de rosas, que está presente em todos os detalhes. O salão de festas foi decorado com muitas flores no teto, nas paredes e nos arranjos nas mesas. Além disso, a rosa também apareceu na cor da iluminação e no convite do aniversário.

A mesa da família foi decorada com muitas flores e jogo de jantar luxuoso. Além disso, o bolo de aniversário ganhou um destaque especial. O doce foi feito com várias camadas e decorado com flores.