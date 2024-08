Preta Gil abre álbum de fotos inéditas com famosos em sua festa de 50 anos

A cantora Preta Gil mostrou as primeiras fotos de seu aniversário de 50 anos celebrado ao lado de amigos e familiares no Rio; veja

A cantora Preta Gil celebrou a chegada dos 50 anos de vida em grande estilo com direito a uma festa bastante agitada na noite de quinta-feira, 8, realizada em um armazém na Zona Portuária do Rio. O evento tão esperado contou com a presença de 700 convidados e shows exclusivos de Ludmilla e Psirico.

Na tarde desta sexta-feira, 9, a aniversariante usou as redes sociais para compartilhar algumas fotos oficiais da data especial. Em seu Instagram oficial, Preta Gil posou ao lado de diversos famosos que a prestigiaram.

Ao longo do carrossel publicado pela anfitriã, é possível perceber a presença de celebridades como Luciano Huck e Angélica, a atriz Marieta Severo, Rafa Kalimann e o namorado, Allan Souza Lima, Fernanda Paes Leme, Enzo Celulari - filho de Claudia Raia e Edson Celulari -, Karol Conká, Sheron Menezes, entre outros.

"MUITO AMOR! Comemorar essa virada de década ao lado de vocês foi incrível!", declarou Preta Gil na legenda da publicação. Nos comentários, diversos convidados elogiaram o grande evento organizado pela cantora e agradeceram o convite.

"Até agora eu estou nessa festa! Amei muito!", escreveu a atriz Suzy Lopes. "Celebrar sua vida é sempre o melhor dia do ano! Te amo!", disse a apresentadora e atriz Letticia Muniz. "Te amo. Foi lindo! VIVA!", declarou Enzo Celulari. "Que festa BOA", falou a atriz Juliana Silveira.

Confira as fotos da festa de Preta Gil:

Preta Gil publica reflexão em seu aniversário de 50 anos

A cantora Preta Gil deixou os fãs emocionados nesta quinta-feira, 08, em redes sociais ao comemorar seu aniversário de 50 anos, isso porque a cantora desabafou e fez uma reflexão sincera após vencer um câncer.

"Estou viva! Cheguei aos 50 anos e me sinto pronta para viver tudo o que vier pela frente. Quero viver da minha arte, seguir me reinventando e me transformando. Mais potente, mais forte, mais artista, mais completa, mais livre, mais preta que nunca. Agradeço a todos que fizeram e fazem parte da minha história. Vamos para mais e vamos celebrar muito", escreveu.

Para comemorar a data, a filha do Gilberto Gil compartilhou um vídeo no qual reúne uma série de declarações em entrevistas e aparições na televisão. Ainda para comemorar a metade de um centenário, a cantora lançou sua autobiografia; confira mais detalhes!