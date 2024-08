Fe Paes Leme expõe perrengues para ir em festa sem a filha: ‘Tem gente que vai julgar'

Mãe de primeira viagem, Fe Paes Leme revela que enfrentou um bate-volta em outro estado e diversos perrengues para comparecer à festa sem a filha

Nesta sexta-feira, 9, Fernanda Paes Leme revelou que enfrentou uma verdadeira "operação de guerra" para comparecer à festa de 50 anos de Preta Gil. Mãe de primeira viagem da pequena Pilar, a apresentadora contou que passou por uma série de perrengues, incluindo um bate-volta em outro estado e muito leite materno, para estar presente no evento.

Através do feed de seu Instagram, Fepa, como é carinhosamente chamada pelos seguidores, compartilhou um álbum de fotos da festa. Na capa do álbum ela aparece posando ao lado da cantora, além de incluir registros de outros momentos marcantes do evento com diversas celebridades, já que a comemoração contou com 700 convidados.

No final do álbum, Fernanda publicou uma foto no táxi a caminho de casa e, na legenda, detalhou sua saga para conseguir participar da celebração, que aconteceu no Rio de Janeiro, enquanto ela mora em São Paulo com o noivo e a filha: “50 anos da minha amiga da vida. Deixei o leite da criança e voei para o Rio de Janeiro celebrar”, iniciou.

Na sequência, Fe Paes Leme narrou os perrengues e ainda antecipou os julgamentos dos seguidores: “De brinde ainda reencontrei tanta gente boa. Claro que o coração apertou de ficar uma noite longe da minha filha, claro que mostrei foto dela pra festa toda, claro que o leite vazou levemente, claro que vai ter gente que vai julgar”, disse.

“Mas só eu sei o quanto foi importante pra mim esse bate e volta. Sim, são 8:20 e eu já tô em SP, no táxi, voltando pra casa, cheia de saudade da minha filha. Ah! E é claro que eu não dormi. Que surtinho bom foi esse. Bora viver!”, a apresentadora completou e celebrou o ‘vale night’ no aniversário da amiga, enquanto retornava para a família.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Apesar de esperar julgamentos, Fernanda encontrou apoio de amigas e seguidoras nos comentários: “Que bom que você veio. O leite de hoje vai jorrar todo o amor que você celebrou ontem com a gente”, escreveu Carolina Dieckmann. “Te admiro Fê! Ainda não tive essa coragem”, comentou Jeniffer Nascimento. “Antes da maternidade vive uma mulher que precisa estar bem e feliz!”, elogiou uma fã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Fernanda Paes Leme fala sobre maternidade:

Recentemente, Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para abrir o coração e compartilhar um desabafo. Mãe de primeira viagem, a artista falou sobre a rotina com a filha Pilar, de três meses, fruto de seu casamento com o empresário Victor Sampaio. A apresentadora refletiu sobre as mudanças em sua vida após a chegada da pequena.